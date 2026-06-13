Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş\'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
13.06.2026 10:13
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CHP'de mutlak butlan krizi ve kurultay tartışmaları sürerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için %50+1 üzerinden kilit bir hesap yaptığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri ve olası yeni parti senaryoları karşısında şimdilik sessiz kalarak geri çekilmeyi tercih eden Yavaş'ın, yıpranmamak adına somut saha çalışmaları ve anket sonuçlarına göre yol haritasını çizeceği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tüzük ve kurultay tartışmalarına neden olan "mutlak butlan" kararı sonrası tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrılarına mevcut yönetimin "tedbir kararı" gerekçesiyle yanıt vermesiyle parti içi gerilim tırmanırken, gözler CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında adı en güçlü geçen isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi.

Ankara buluşmasındaki konuşmasında, "İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa, siyaseti dahi bırakacağını" söyleyen Mansur Yavaş'ın, perde arkasında zaferi getirecek çok hassas bir matematiksel formül üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

YAVAŞ’IN KAFASINDAKİ FORMÜL: %50+1

Gazeteci Aytunç Erkin'in kaleme aldığı yazıya göre; CHP içindeki yıpratıcı çekişmelerden yorulduğu ve tamamen Ankara’ya odaklanarak geri çekilmeyi düşündüğü iddia edilen Mansur Yavaş, aslında cumhurbaşkanlığı adaylığı için kilit bir hesap yapıyor. Bölünmüş bir yapıyla hedefe ulaşmanın imkansız olduğunu gören Yavaş'ın öncelikli hedefi %50+1'i yakalamak.

KILIÇDAROĞLU ENDİŞESİ 

Yavaş’ın önündeki en büyük soru işareti, bölünmüş bir CHP’nin adayı olması durumunda tabanın nasıl reaksiyon göstereceği... Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki bir yapıda kalması halinde üzerinde ciddi bir taban baskısı oluşacağını hesaplayan Yavaş, Kılıçdaroğlu’na yönelik olası tepkilerin kendi adaylık matematiğini bozacağından endişe ediyor. Seçilebilmek için partinin mevcut %33-35'lik kemik oyuyla yola çıkılması durumunda dahi, en az %15'lik ek bir oy desteğine kesin olarak ihtiyaç duyulduğunun hesabı yapılıyor.

MASADAKİ İKİNCİ SENARYO: YENİ PARTİ İHTİMALİ

Mansur Yavaş’ın kilit hesabındaki ikinci kritik aşamayı ise olası yeni bir partinin kurulma ihtimali oluşturuyor. Kurulacak bu yeni yapının siyasi çizgisi ile Ekrem İmamoğlu’na olan yakınlık ya da uzaklık derecesi denklemi doğrudan etkileyecek. Mühendislik hesaplarına göre; eğer kurulacak yeni parti CHP’deki oyların tamamını almayı başarırsa Yavaş yine dışarıdan gelecek %15'lik ek oy için uğraşacak. Ancak %25 bandında kalan daha zayıf bir partiyle yola çıkılması halinde, bu kez seçimi kazanabilmek için en az %25'lik yepyeni bir oy desteğine daha ihtiyaç duyulacak.

GERİ ÇEKİLİP OLANI BİTENİ İZLEYECEK 

Yaşanan bu karmaşık siyasi iklimde Mansur Yavaş’ın kısa vadeli stratejisi de netleşti. Yavaş’ın bugünlerde bir adım geri çekileceği ve Ankara'daki gelişmeleri uzaktan izleyeceği belirtiliyor. Süreci değerlendiren önemli bir CHP'li kurmay, "Bu süreçte Mansur Yavaş’ın yıpranmaması gerekiyor. O da yıpranırsa 2028 süreci iyice zorlu hale gelir" diyerek Yavaş'ın neden sessiz kalmayı tercih ettiğine ışık tutuyor.

ANKET SONUÇLARINA ODAKLANACAKLAR 

Mansur Yavaş ve kurmayları, önümüzdeki günlerde tamamen saha çalışmalarına ve anket sonuçlarına odaklanacak. Kamuoyunun nabzını yakından tutarak çıkacak verileri değerlendirecek olan Yavaş, elde edilen bu somut datalar ışığında geleceğe yönelik nihai yol haritasını şekillendirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek - Son Dakika

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