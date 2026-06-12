Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku

2026 Dünya Kupası grup mücadeleleri başlamadan hemen önce Gana Milli Takımı'nda çok ciddi bir kriz patlak verdi.

PARTEY'E ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

Takımın en önemli isimlerinden biri olan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Thomas Partey, vize engeline takıldı. The Athletic'in aktardığı bilgilere göre, Kanada hükümeti yıldız futbolcuya ülkeye giriş vizesi vermedi. Alınan bu şok karar nedeniyle tecrübeli futbolcu, Gana'nın Panama ile oynayacağı kritik karşılaşmada sahada olamayacak.

GEREKÇE: DEVAM EDEN HUKUKİ SÜREÇ

Haberde, Kanada'nın vize vermeme gerekçesi, Partey hakkında daha önce ortaya atılan cinsel saldırı iddiaları ve bu iddialara yönelik halen devam eden yasal süreçler. Kanada makamlarının, hukuki durumu göz önünde bulundurarak oyuncunun seyahat talebini geri çevirdiği belirtildi.

GANA'NIN RAKİPLERİ

2026 Dünya Kupası L Grubu kapsamında oynanacak olan Gana - Panama mücadelesi, 18 Haziran'da Toronto'da gerçekleştirilecek. Gana'nın diğer rakipleri Hırvatistan ve İngiltere olacak.