Bizim Çocuklar\'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasında 3 maç oynayacak olan A Milli Futbol Takımımızın kat edeceği mesafe dikkat çekti.

3 MAÇ İÇİN 7 BİN 200 KİLOMETRE YOL

A Milli Takımımız'ın kamp yeri, Arizona'da yer alıyor. Milliler, Kanada'nın Vancouver şehrinde ilk karşılaşmasına çıkacak. Bu maç için gidiş-dönüş 4 bin kilometre yol yapacağız. İkinci maçını Los Angeles'ta ABD ile oynayacak olan Bizim Çocuklar burada da 2 bin kilometre yol yapacak. Gruptaki son mücadelemizi Paraguay ile oynayacağız. Bu karşılaşma San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda yapılacak ve bin 200 kilometrelik bir mesafeyi kat edeceğiz. Ay-Yıldızlılar, bu 3 maç için toplamda 7 bin 200 kilometre yolculuk yapacak.

EN FAZLA YOLCULUK YAPACAK TAKIMIZ

Bu sayıyla birlikte G Grubu'nda en fazla yolculuk yapan takım konumundayız. Ayrıca bu yolculuklarda A Milliler'i, Türkiye'den gelen özel bir polis timi koruyacak.