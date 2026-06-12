Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz - Son Dakika
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Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

Bizim Çocuklar\'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
12.06.2026 20:34
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Kamp yeri Arizona'da olan A Milli Futbol Takımımız, Avustralya karşılaşması için 4 bin kilometre yol kat ederken, ABD maçı için 2 bin, Paraguay mücadelesi için ise bin 200 kilometre daha gidecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasında 3 maç oynayacak olan A Milli Futbol Takımımızın kat edeceği mesafe dikkat çekti. 

3 MAÇ İÇİN 7 BİN 200 KİLOMETRE YOL

A Milli Takımımız'ın kamp yeri, Arizona'da yer alıyor. Milliler, Kanada'nın Vancouver şehrinde ilk karşılaşmasına çıkacak. Bu maç için gidiş-dönüş 4 bin kilometre yol yapacağız. İkinci maçını Los Angeles'ta ABD ile oynayacak olan Bizim Çocuklar burada da 2 bin kilometre yol yapacak. Gruptaki son mücadelemizi Paraguay ile oynayacağız. Bu karşılaşma San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda yapılacak ve bin 200 kilometrelik bir mesafeyi kat edeceğiz. Ay-Yıldızlılar, bu 3 maç için toplamda 7 bin 200 kilometre yolculuk yapacak. 

EN FAZLA YOLCULUK YAPACAK TAKIMIZ

Bu sayıyla birlikte G Grubu'nda en fazla yolculuk yapan takım konumundayız. Ayrıca bu yolculuklarda A Milliler'i, Türkiye'den gelen özel bir polis timi koruyacak.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Avustralya, Paraguay, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 7 İphone 7 İphone:
    sanki yürüyerek gidiyorlar emh 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz - Son Dakika
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