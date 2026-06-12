İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemler kapsamında Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği verdi.
Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, tutuklanan isimler arasında Portekizli model Tessy Ramos Correia da yer aldı.
Mahkeme, soruşturma kapsamında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Eren Yorulmaz hakkında tutuklama kararı verdi.
Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda bazı adreslerde uyuşturucu madde ve kullanım aparatları bulundu.
Edinilen bilgilere göre Tessy Ramos Correia'nın adresinde yapılan aramada 7,43 gram esrar ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından Correia'nın tutuklanmasına karar verildi.
Tessy Ramos Correia, Türkiye'de özellikle şarkıcı Nihat Doğan ile yaşadığı ilişkiyle tanınmıştı.
Bir organizasyon için İstanbul'a gelen Portekizli model, burada Nihat Doğan ile tanışmış ve ikili bir dönem aşk yaşamıştı. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan ilişki, Correia'nın Türkiye'de tanınmasını sağlamıştı.
Portekizli olan Tessy Ramos Correia'nın asıl mesleğinin öğretmenlik olduğu biliniyor.
Lady Universe yarışmasında ikinci olan Correia, daha sonra kariyerini modellik alanında sürdürme kararı aldı. Lüksemburg ve Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası güzellik ve modellik yarışmalarında da derece elde eden Correia, uzun yıllardır modellik yapıyor.
Son Dakika › Güncel › Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler - Son Dakika
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