Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler - Son Dakika
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Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

12.06.2026 12:00
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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Portekizli manken Tessy Ramos Correia tutuklandı. Bir dönem şarkıcı Nihat Doğan ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde sıkça yer alan Correia'nın evinde yapılan aramada yasaklı maddeler ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemler kapsamında Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği verdi.

TESSY RAMOS CORREIA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, tutuklanan isimler arasında Portekizli model Tessy Ramos Correia da yer aldı.

<a class='keyword-sd' href='/nihat-dogan/' title='Nihat Doğan'>Nihat Doğan</a>'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Mahkeme, soruşturma kapsamında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Eren Yorulmaz hakkında tutuklama kararı verdi.

EVİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda bazı adreslerde uyuşturucu madde ve kullanım aparatları bulundu.

Edinilen bilgilere göre Tessy Ramos Correia'nın adresinde yapılan aramada 7,43 gram esrar ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından Correia'nın tutuklanmasına karar verildi.

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

NİHAT DOĞAN İLE YAŞADIĞI İLİŞKİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Tessy Ramos Correia, Türkiye'de özellikle şarkıcı Nihat Doğan ile yaşadığı ilişkiyle tanınmıştı.

Bir organizasyon için İstanbul'a gelen Portekizli model, burada Nihat Doğan ile tanışmış ve ikili bir dönem aşk yaşamıştı. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan ilişki, Correia'nın Türkiye'de tanınmasını sağlamıştı.

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

PORTEKİZ GÜZELİNDEN MODEL KARİYERİNE

Portekizli olan Tessy Ramos Correia'nın asıl mesleğinin öğretmenlik olduğu biliniyor.

Lady Universe yarışmasında ikinci olan Correia, daha sonra kariyerini modellik alanında sürdürme kararı aldı. Lüksemburg ve Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası güzellik ve modellik yarışmalarında da derece elde eden Correia, uzun yıllardır modellik yapıyor.

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

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Son Dakika Güncel Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler - Son Dakika
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