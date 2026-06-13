Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak - Son Dakika
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Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Naci Görür\'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
13.06.2026 11:04
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Depremin levha sınırı ve kenarlarında gerçekleştiğini belirten Görür, 6 Şubat depremlerinin etkisine işaret ederek, "Korkarım levha içleri parçalanacak" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

<a class='keyword-sd' href='/naci-gorur/' title='Naci Görür'>Naci Görür</a>'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarsıntının meydana geldiği bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremin Gaziantep'in Kuzoluk-Nurdağı çevresinde, Amanos Fay Hattı ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında gerçekleştiğini belirtti.

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

"KORKARIM LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerine dikkat çeken Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

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Son Dakika Güncel Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak - Son Dakika

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