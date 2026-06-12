Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD'ye geldi - Son Dakika
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Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD'ye geldi

12.06.2026 16:13
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Ebola salgını nedeniyle 21 günlük zorunlu karantina sürecinin ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Dünya Kupası için ABD'ye ulaştı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi.

KARANTİLERİ BİTTİ, ABD'YE GİTTİLER

Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı. ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Paris aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı.

GRUBUNDAKİ RAKİPLERİ

K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.

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Son Dakika Dünya Kupası Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD'ye geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD'ye geldi - Son Dakika
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