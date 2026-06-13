24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası\'ndaki muhtemel 11\'imiz

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 07.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası atmosferine çıkmanın heyecanını yaşayacak.
Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.
A Milli Takım'da tedavisi devam eden Kenan Yıldız'ın Avustralya karşısında forma giymesi beklenmiyor. Genç futbolcu son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken daha sonra bireysel program uyguladı.
Milli takımın hücumdaki en önemli kozları Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın özellikle Arda'nın yaratıcılığı ve Hakan'ın liderliğine büyük önem verdiği belirtiliyor.
2002 Dünya Kupası'nda elde edilen tarihi üçüncülüğün ardından uzun süre turnuvaya katılamayan Türkiye, yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterecek.
Ay-yıldızlılar, Avustralya karşısında alacağı galibiyetle hem Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak hem de gruptaki avantajı ele geçirmek istiyor.
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