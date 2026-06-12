Cengiz Akkurt cinayeti: Mahkeme tecavüz iddiası için adli tıp raporu istedi - Son Dakika
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Cengiz Akkurt cinayeti: Mahkeme tecavüz iddiası için adli tıp raporu istedi

Cengiz Akkurt cinayeti: Mahkeme tecavüz iddiası için adli tıp raporu istedi
12.06.2026 16:24
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Gaziantep'te bir fabrika işçisinin pompalı tüfekle öldürülmesi davasında mahkeme, tecavüz iddiasının araştırılması için tıbbi evrakları Adli Tıp Kurumu'na gönderdi; sanıkların tutukluluğu devam ediyor.

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, önceki celselerde cinayetin tecavüz iddiası nedeniyle işlendiğinin öne sürülmesi üzerine, Melisa S.A.'nın yaralanmasının cinsel bir eylem sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla tüm tedavi evraklarının İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın 4'üncü duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktul aile, maktul aile avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

"Vurulan kişi yardım diye bağırdı ve yere düştü"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Eren K., olay günü teyzesine giderken silah sesi duyduğunu belirterek, "Bir aracın arkasından elinde silah bulunan bir kişi çıktı. Yanımızdan geçerek aşağı doğru koştu. Vurulan kişi yardım diye bağırdı ve yere düştü. Kuzenimle birlikte yanına giderek bacağına tampon yaptık" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığını ve kaçma şüphesinin devam ettiğini belirterek tutukluluk hallerinin sürdürülmesini talep etti.

Tutuklu sanık Muhammet Enes K. ise savunmasında olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Araçtan inmedim, olay anını görmedim. Kolluk kuvvetlerine kendi rızamla teslim oldum. Yaklaşık 16 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Uğur K.'nın avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, ateşin maktulün bacak bölgesine yönelik olduğunu ve olay yerinden ayrıldığını belirterek suç vasfının "kasten öldürme" değil, "yaralama sonucu ölüme neden olma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Müdafi ayrıca müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Taciz iddiasına rapor istendi

Mahkeme heyeti, dosyadaki önemli bir iddiaya ilişkin yeni inceleme yapılmasına karar verdi. Heyet, tanık Melisa S. A'nın yaralanmasının cinsel bir eylem sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla tüm tedavi evraklarının İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Heyet ayrıca dosyadaki delil durumu, suçun niteliği ve mevcut kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle sanıklar Uğur K. ve Muhammet Enes K.'nin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar vererek, bazı eksik işlemlerin tamamlanmasına hükmederek davayı ileri bir tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, 8 Şubat akşamı sokakta yürüyen 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Cengiz Akkurt cinayeti: Mahkeme tecavüz iddiası için adli tıp raporu istedi - Son Dakika

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