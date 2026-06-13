Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi - Son Dakika
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Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

13.06.2026 14:49
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya maçı öncesinde Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın fiziksel durumlarıyla ilgili soru işaretleri olduğunu açıkladı. Kritik karşılaşma yarın saat 07.00'de oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kanada'nın Vancouver kentinde konuşan İtalyan teknik adam, takımın fiziksel durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

ARDA, HAKAN VE KENAN İÇİN SORU İŞARETİ

Montella, milli takımın üç önemli yıldızıyla ilgili olarak, "Arda, Hakan ve Kenan'ın şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var." dedi. Deneyimli teknik adamın bu sözleri, Avustralya maçı öncesi endişe yarattı.

Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

"İLK MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK"

Grubun oldukça dengeli olduğunu belirten Montella, ilk maçın önemine de vurgu yaptı. İtalyan çalıştırıcı, "Dört takım da gruptan çıkmayı hedefliyor. İlk maç belirleyici olabilir. Galip gelmek bize önemli bir avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

TÜM GÖZLER AVUSTRALYA MAÇINDA

24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, kritik mücadelede hem galibiyetle başlamak hem de grupta avantaj elde etmek istiyor.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası, Kenan Yıldız, Arda Güler, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • deniz memiş deniz memiş:
    Lig biteli kaç hafta oldu sen ne iş yaparsın Allah aşkına ya Bir de çıkmışım başka saatler kala yok güvenim yok Yok endişelerim var Söz mü şimdi bu söylediklerin 2 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ne alaka? 0 1
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Arda da olmasın. Biz bize yeteriz. Gurbetçilerle bu takım bir halt edemiyor tecrübeyle sabit 0 1 Yanıtla
  • ebu bekir dağdeviren ebu bekir dağdeviren:
    Makedonya maçı kadrosu çok güzel bir kadroydu Arda hakan ikinci yarı girse daha iyi olur bence kalede Altay olmalı Montella işi biliyor 0 0 Yanıtla
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