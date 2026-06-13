Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kanada'nın Vancouver kentinde konuşan İtalyan teknik adam, takımın fiziksel durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

ARDA, HAKAN VE KENAN İÇİN SORU İŞARETİ

Montella, milli takımın üç önemli yıldızıyla ilgili olarak, "Arda, Hakan ve Kenan'ın şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var." dedi. Deneyimli teknik adamın bu sözleri, Avustralya maçı öncesi endişe yarattı.

"İLK MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK"

Grubun oldukça dengeli olduğunu belirten Montella, ilk maçın önemine de vurgu yaptı. İtalyan çalıştırıcı, "Dört takım da gruptan çıkmayı hedefliyor. İlk maç belirleyici olabilir. Galip gelmek bize önemli bir avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜM GÖZLER AVUSTRALYA MAÇINDA

24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, kritik mücadelede hem galibiyetle başlamak hem de grupta avantaj elde etmek istiyor.