8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi

13.06.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 ay önce eşini kaybeden Ordu Korgan eski belediye başkanı Tuncay Kiraz yeniden evlendi. Korgan Müftülüğü'nde yapılan nikah merasimine, çiftin çevresi ve aile dostları katıldı.

Eski Korgan Belediye Başkanı ve mevcut Akkuş Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Kiraz, 8 ay önce eşi Candan Kiraz'ı kaybetmesinin ardından Serap Hanım ile nikah masasına oturdu. 

8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi

MÜFTÜLÜKTE SADE TÖREN

Çiftin nikah merasimi, Korgan İlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirildi. Sade, samimi ve mütevazı bir atmosferde düzenlenen törende çiftin mutlulukları gözlerinden kaçmadı. Evlilik akdinin imzalandığı bu özel günde, Tuncay Kiraz ve Serap Hanım’ı aile yakınları ile çok sayıda davetli de yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu.

8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi

"ESKİ EŞİNİN SENESİ ÇIKSAYDI BARI"

Tuncay Kiraz'ın yaklaşık 8 ay gibi kısa bir süre önce eşi Candan Kiraz’ı toprağa vermiş olması, evlilik haberinin ardından yerel kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kiraz’ın yeni bir başlangıç yapmasını normal karşılayan ve çifte mutluluk dileyenlerin yanı sıra, bu kararı erken bulanlar da oldu. 

8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Tuncay Kiraz, nikah sonrası Sezen Aksu'nun 'İkinci Bahar' şarkısı eşliğinde bir de video paylaştı.

Bazı kesimler, vefat eden eşin anısına daha fazla süre beklenmesi gerektiğini savunarak Kiraz'ı sert bir dille eleştirdi ve "Eski eşinin senesi çıksaydı bari" şeklinde yorumlarda bulundu.

8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Tuncay Kiraz ve 8 ay önce vefat eden eşi... 

Tuncay Kiraz, Evlilik, Güncel, Korgan, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VipR null VipR null:
    gayet dogru karar 40çikmadan olsa anlarim ama 8ay geçmiş üstelik islam dininde yasak olan şey degil 2ci evlilik 0 0 Yanıtla
  • Filinta Filinta:
    Başkan hızına dolar bile yetişemiyor. Allah mesut etsin. Mutluluklar dileriz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı
Otokoç’a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı
Hakimi odasında silahla vuran savcı hakkında istenen ceza belli oldu Hakimi odasında silahla vuran savcı hakkında istenen ceza belli oldu
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
İngiliz devinde yaprak dökümü Van Bronckhorst da kovuldu İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:29
Özgür Özel’e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 12:37:13. #7.13#
SON DAKİKA: 8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.