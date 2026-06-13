8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi

Eski Korgan Belediye Başkanı ve mevcut Akkuş Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Kiraz, 8 ay önce eşi Candan Kiraz'ı kaybetmesinin ardından Serap Hanım ile nikah masasına oturdu.

MÜFTÜLÜKTE SADE TÖREN

Çiftin nikah merasimi, Korgan İlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirildi. Sade, samimi ve mütevazı bir atmosferde düzenlenen törende çiftin mutlulukları gözlerinden kaçmadı. Evlilik akdinin imzalandığı bu özel günde, Tuncay Kiraz ve Serap Hanım’ı aile yakınları ile çok sayıda davetli de yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu.

"ESKİ EŞİNİN SENESİ ÇIKSAYDI BARI"

Tuncay Kiraz'ın yaklaşık 8 ay gibi kısa bir süre önce eşi Candan Kiraz’ı toprağa vermiş olması, evlilik haberinin ardından yerel kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kiraz’ın yeni bir başlangıç yapmasını normal karşılayan ve çifte mutluluk dileyenlerin yanı sıra, bu kararı erken bulanlar da oldu.

Tuncay Kiraz, nikah sonrası Sezen Aksu'nun 'İkinci Bahar' şarkısı eşliğinde bir de video paylaştı.

Bazı kesimler, vefat eden eşin anısına daha fazla süre beklenmesi gerektiğini savunarak Kiraz'ı sert bir dille eleştirdi ve "Eski eşinin senesi çıksaydı bari" şeklinde yorumlarda bulundu.