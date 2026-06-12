Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin - Son Dakika
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Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
12.06.2026 16:25
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İsviçre merkezli küresel finans devi UBS, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve Fed’in faiz indirimlerini erteleyeceği beklentileri üzerine altın tahminlerini ons başına 300 ila 900 dolar arasında aşağı çekti. Kısa vadede ons altının 3 bin 850 - 4 bin dolar aralığına gerileyeceğini öngören banka, merkez bankalarının fiziki alımları nedeniyle 12 aylık uzun vadeli görünümde ise olumlu beklentisini koruduğunu açıkladı.

Altın piyasasında dengeleri değiştirecek rapor, küresel yatırım bankası UBS'den geldi. Banka, ABD ekonomisinden gelen güçlü makroekonomik verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecini öteleyeceği yönündeki beklentileri gerekçe göstererek altın fiyatı tahminlerini ons başına 300 ila 900 dolar arasında değişen oranlarda aşağı yönlü revize etti. UBS analistleri, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar endeksinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini değerlendirdi.

ONS ALTIN İÇİN KISA VADEDE 3.850 - 4.000 DOLAR ARALIĞI

UBS tarafından yayımlanan değerlendirme raporuna göre, altının ons fiyatı kısa vadeli periyotta baskılanarak 3.850 ila 4.000 dolar aralığına kadar geri çekilebilir. Bankaya göre, küresel piyasalarda yüksek faiz ortamının bir süre daha korunacak olması ve doların güçlü seyri, faiz getirisi olmayan bir enstrüman olan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltan temel unsurların başında yer alıyor. Bu durumun kısa vadede fiziki ve nakit altın piyasasında satış baskısını canlı tutması bekleniyor.

12 AYLIK GÖRÜNÜMDE POZİTİF BEKLENTİ SÜRÜYOR

Kısa vadeli fiyat tahminlerini sert bir şekilde aşağı yönlü revize etmesine rağmen UBS, altına ilişkin 12 aylık uzun vadeli perspektifte iyimser ve olumlu görüşünü koruduğunu ilan etti. Banka raporunda, kısa vadeli fırtınanın ardından ilerleyen dönemlerde başlaması kaçınılmaz olan faiz indirimleri, küresel piyasalarda doların yeniden zayıflama eğilimine girmesi ve dünya genelindeki merkez bankalarının istikrarlı şekilde sürdürdüğü fiziki altın alımlarının fiyatları orta vadede dipten destekleyeceğini belirtti. UBS, sayılan bu makro faktörlerin orta ve uzun vadeli projeksiyonda altın piyasası için güçlü birer destek mekanizması olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin - Son Dakika

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