Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı - Son Dakika
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Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
14.06.2026 06:20
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A Milli Takım'ın yıldızlarından Eren Elmalı, Dünya Kupası öncesindeki antrenmanlarda bandanalı görüntüsüyle dikkat çekmişti. Milli futbolcunun sır gibi sakladığı yeni imajı ortaya çıktı. İşte Eren Elmalı'nın Avustralya maçında sahaya çıktığı esnadaki yeni imajı...

A Milli Takım'ın FIFA 2026 Dünya Kupası'nda maçları öncesindeki antrenmanlarda dikkat çeken isimlerden biri Eren Elmalı olmuştu. Milli futbolcunun başına taktığı bandana, çalışmanın en çok konuşulan detaylarından biri haline gelmişti. 

BANDANA GİTTİ, YENİ İMAJI ORTAYA ÇIKTI

Milli futbolcunun sır gibi Dünya Kupası sahnesine sakladığı yeni saç stili, Avustralya maçına dakikalar kala objektiflere yansıdı. Isınmak için sahaya çıkan Eren Elmalı'nın yeni stili oldukça ilgi çekti. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar, ay-yıldızlı taraftarlardan tam not aldı.

İşte Eren Elmalı'nın yeni tarzı:

Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

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Son Dakika Dünya Kupası Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    sen ne dıyosun dunyayı yerınden oynatır ekonomi uçar eflasyon sıfıra iner turkıye dunyaya dur der süper güç oluruz rusya çin abd uşaklık yapar osmanlıdan 20 kat buyuk ülke oluruz çok buyuk bi haber HABERINIZE ..... HABER BULAMADINIZ GALİBA 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı - Son Dakika
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