Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı - Son Dakika
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Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı

Suriye, Gaziantep\'te başkonsolosluk açtı
14.06.2026 08:28
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Suriye, Gaziantep'te yeni başkonsolosluğunu hizmete açtı. Türkiye'nin güneyinde yaşayan yüz binlerce Suriyeliye hizmet verecek temsilcilik, pasaport, nüfus kayıtları ve vekalet işlemleri başta olmak üzere geniş kapsamlı konsolosluk hizmetleri sunacak. Günlük 1000'den fazla işlem kapasitesine sahip olması planlanan başkonsolosluk, Suriyelilerin İstanbul'a gitme zorunluluğunu azaltmayı hedefliyor.

Suriye, Türkiye'deki diplomatik varlığını genişleterek Gaziantep'te yeni başkonsolosluğunu hizmete açtı. Yeni temsilcilik, Türkiye'nin güneyinde yaşayan yüz binlerce Suriyeliye pasaport, nüfus kayıtları ve vekalet işlemleri gibi temel konsolosluk hizmetleri sunacak.

AÇILIŞA ÜST DÜZEY KATILIM

Gaziantep'te açılan Suriye Başkonsolosluğu'nun açılış törenine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin yanı sıra Suriyeli ve Türk yetkililer katıldı.

Yeni temsilcilik, özellikle Türkiye'nin güney illerinde yaşayan Suriyelilerin konsolosluk hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla kuruldu.

"VATANDAŞLAR ARTIK İSTANBUL'A GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAK"

Suriye Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Müdürü Muhammed Yakub el Ömer, başkonsolosluğun Türkiye'nin güneyinde yaşayan yüz binlerce Suriyeliye hizmet vereceğini söyledi.

El Ömer, vatandaşların daha önce konsolosluk işlemleri için İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını belirterek, yeni temsilciliğin hem zaman hem de maliyet yükünü azaltacağını ifade etti.

GÜNLÜK 1000'DEN FAZLA İŞLEM KAPASİTESİ

Gaziantep Başkonsolosluğu'nda pasaport işlemleri, tasdik işlemleri, nüfus kayıtları, vekaletnameler ve diğer temel konsolosluk hizmetleri sunulacak. Yetkililer, verilen hizmetlerin kapsamının İstanbul Başkonsolosluğu ile aynı olacağını açıkladı.

Modern hizmet modeliyle tasarlanan konsoloslukta 20 ayrı hizmet gişesi bulunuyor. Başkonsolosluğun tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından günlük 1000'den fazla işlemi sonuçlandırabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

RANDEVULAR DİJİTAL ORTAMDA ALINACAK

Konsolosluk hizmetleri, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılında kullanıma sunduğu "MOFA SY" uygulaması üzerinden alınacak elektronik randevu sistemiyle yürütülecek.

Yetkililer, yeni sistem sayesinde işlemlerin daha hızlı ve düzenli şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERE YÖNELİK YENİ ADIM

Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de geçici koruma statüsü altında yaşayan Suriyelilerin sayısı 2,2 milyonu aşıyor. Bu nüfusun yaklaşık 318 bini Gaziantep'te yaşıyor.

Gaziantep Başkonsolosluğu, Suriye'nin son dönemde yurt dışındaki diplomatik ağını yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında açtığı temsilciliklerden biri oldu. Suriye Dışişleri Bakanlığı mayıs ayında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, şubat ayında ise Almanya'nın Bonn kentinde başkonsolosluk açmıştı.

Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, daha önce yaptığı açıklamalarda yeni diplomatik misyonlar ve konsoloslukların açılmasını Suriye diplomasisindeki "köklü dönüşümün" bir parçası olarak değerlendirmişti.

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Son Dakika Güncel Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • deniz memiş deniz memiş:
    Suriye’de savaş yok gönderin hepsini ne bekliyorlar daha ülkemizde 0 0 Yanıtla
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