Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı olay oldu

A Milli Takım'ın hücum hattında görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Avustralya'nın uzun savunmacıları karşısında zorlu bir mücadele verdi. Karşılaşma sırasında ekranlara yansıyan görüntülerde Kerem ile rakip stoperler arasındaki boy farkı dikkat çekti.

AVUSTRALYA SAVUNMASI DEV GİBİ

Avustralya'nın savunma hattında görev yapan oyuncuların boyları adeta basketbolcuları aratmadı. Rakip savunmacıların boy uzunlukları sırasıyla 190, 198 ve 194 santimetre olarak öne çıktı.

Karşılaşma sırasında ortaya çıkan görüntüler futbolseverler arasında da konuşuldu. Birçok taraftar, Kerem Aktürkoğlu'nun dev savunmacılar arasında verdiği mücadeleyle ilgili esprili paylaşımlar yaparken, boy farkına rağmen gösterdiği mücadele takdir topladı.

DİKKAT ÇEKEN KARELER

Özellikle duran toplarda ve hava toplarında yaşanan eşleşmeler, maçın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı savunmacıların yanında kaldığı görüntüler karşılaşmanın unutulmaz anları arasında yer aldı.