Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı olay oldu - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı olay oldu

Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı olay oldu
14.06.2026 09:22
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A Milli Takım'ın Avustralya maçında Kerem Aktürkoğlu ile rakip savunmadaki 190, 198 ve 194 santimetrelik oyuncular arasındaki boy farkı dikkat çekti. Karşılaşmanın bu detayı futbolseverler arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

A Milli Takım'ın hücum hattında görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Avustralya'nın uzun savunmacıları karşısında zorlu bir mücadele verdi.  Karşılaşma sırasında ekranlara yansıyan görüntülerde Kerem ile rakip stoperler arasındaki boy farkı dikkat çekti.

AVUSTRALYA SAVUNMASI DEV GİBİ

Avustralya'nın savunma hattında görev yapan oyuncuların boyları adeta basketbolcuları aratmadı. Rakip savunmacıların boy uzunlukları sırasıyla 190, 198 ve 194 santimetre olarak öne çıktı.

Karşılaşma sırasında ortaya çıkan görüntüler futbolseverler arasında da konuşuldu. Birçok taraftar, Kerem Aktürkoğlu'nun dev savunmacılar arasında verdiği mücadeleyle ilgili esprili paylaşımlar yaparken, boy farkına rağmen gösterdiği mücadele takdir topladı.

DİKKAT ÇEKEN KARELER

Özellikle duran toplarda ve hava toplarında yaşanan eşleşmeler, maçın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı savunmacıların yanında kaldığı görüntüler karşılaşmanın unutulmaz anları arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı olay oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki boy farkı olay oldu - Son Dakika
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