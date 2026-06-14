Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da Merih Demiral karşılaşma sonrası konuştu. Tecrübeli savunmacı, alınan sonucun bekledikleri bir tablo olmadığını belirterek, "Futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

"HERKES İSTEKLİYDİ"

Takımın mücadele gücüne vurgu yapan Merih, oyuncuların sahada istekli olduğunu söyledi. Milli futbolcu, "Gereken mücadeleyi verdik, herkes istekliydi. Olmayınca olmuyor. Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk." dedi.

"BAHANEYE GEREK YOK"

Dünya Kupası'nın zorluğuna dikkat çeken Merih Demiral, buna rağmen mazeret üretmediklerini belirtti. Deneyimli oyuncu, "Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz. Kolay değil. Bahaneye gerek yok, çıkıp yenmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüz." sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

"GRUPTAN ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kalan iki maça odaklandıklarını ifade eden Merih, umutlarını koruduklarını söyledi. Milli yıldız, "2 tane daha maçımız var. Onları en iyi şekilde geçip gruptan çıkmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

"HALKIMIZIN BEKLENTİLERİNİN FARKINDAYIZ"

Maçın ardından takım içinde değerlendirme yaptıklarını belirten Merih Demiral, taraftarlara da mesaj gönderdi. "Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şey dengeli olması lazım." ifadelerini kullandı.