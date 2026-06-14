Tarihi anlaşmanın detayları sızdı! İran'dan kritik nükleer kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi anlaşmanın detayları sızdı! İran'dan kritik nükleer kararı

Tarihi anlaşmanın detayları sızdı! İran\'dan kritik nükleer kararı
14.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasında görüşülen taslak mutabakata göre Tahran yönetimi nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. Taslakta İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını seyreltmesi, ABD'nin petrol yaptırımlarını hafifletmesi ve yaklaşık 25 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlığını serbest bırakması öngörülüyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere yeniden açılması planlanırken, anlaşma İran'da tartışmalara yol açtı.

BD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının detayları ortaya çıkmaya başladı. Taslak metne göre İran, nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul ederken, Washington yönetiminin petrol yaptırımlarını hafifletmesi, dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari gemi trafiğine açılması öngörülüyor.

NÜKLEER SİLAH ÜRETMEYECEK

Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı habere göre, taslak anlaşma kapsamında İran nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. Tarafların ayrıca İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke içinde seyreltilmesi konusunda da prensipte uzlaştığı belirtildi.

Yetkili, teknik ayrıntıların önümüzdeki 60 gün içinde yapılacak görüşmelerde netleştirileceğini ifade etti.

PETROL YAPTIRIMLARINDA ESNEME

Taslak metinde ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldırması da yer alıyor. Bu adımın hayata geçmesi halinde İran yeniden petrol ihracatı yapabilecek ve elde ettiği gelirlere erişebilecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILACAK

Dünya enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere yeniden açılması da anlaşmanın dikkat çeken maddeleri arasında bulunuyor.

Taslağa göre ABD'nin deniz ablukasını kaldırması karşılığında boğazdaki ticari geçişlerin normalleşmesi hedefleniyor.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR SERBEST BIRAKILACAK

Anlaşma kapsamında Washington yönetiminin İran'a ait yaklaşık 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakmasının da planlandığı öne sürüldü.

Söz konusu kaynakların İran ekonomisine önemli bir nefes aldırabileceği değerlendiriliyor.

İRAN'DA TARTIŞMA YARATTI

Taslak metnin basına yansıyan maddeleri İran'da da tartışmalara neden oldu. Özellikle uranyum stoku, Hürmüz Boğazı ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin maddeler muhafazakar çevrelerin tepkisini çekerken, anlaşmanın ülkenin çıkarlarına hizmet edip etmeyeceği konusunda tartışmalar sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarihi anlaşmanın detayları sızdı! İran'dan kritik nükleer kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Dünya Kupası’nda bir ilk yaşandı VAR kararı futbol tarihine geçti Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
13:03
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
11:20
Türkiye’yi yıkan Irankunda’dan duygusal itiraf
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:35:14. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi anlaşmanın detayları sızdı! İran'dan kritik nükleer kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.