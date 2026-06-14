Şemdinli'de Aile Katliamı: Damat 4 Kişiyi Vurdu - Son Dakika
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Şemdinli'de Aile Katliamı: Damat 4 Kişiyi Vurdu

14.06.2026 12:41
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde damat M.G., kayınvalidesi ve 3 çocuğunu öldürdü, intihara teşebbüs etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde damat uzman çavuş M.G. tarafından öldürülen anne ve çocuklarının cenazeleri morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu, gerekli incelemenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, intihar teşebbüsünde bulunan ve durumu ağır olan uzman çavuş M.G.'nin ise ambulansla başka hastaneye sevk edildiği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şemdinli, Hakkari, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şemdinli'de Aile Katliamı: Damat 4 Kişiyi Vurdu - Son Dakika

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