Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba - Son Dakika
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Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe\'de! Paylaşımı bomba
14.06.2026 14:49
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Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Cengiz Ünder, Fenerbahçe üstüyle yaptığı antrenman paylaşımıyla dikkat çekti. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından milli futbolcu sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

"FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ" YORUMLARI

Cengiz Ünder'in sarı-lacivertli ekipmanla yaptığı paylaşım, kısa sürede "Fenerbahçe'ye geri döndü" şeklinde yorumlandı. Milli futbolcunun yeni sezon öncesi geleceği merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMADI

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı Cengiz Ünder için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Siyah-beyazlılar bu opsiyonu kullanmazken, futbolcu yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

İşte o paylaşımı;

Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba - Son Dakika

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