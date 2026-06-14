Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
Cengiz Ünder'in sarı-lacivertli ekipmanla yaptığı paylaşım, kısa sürede "Fenerbahçe'ye geri döndü" şeklinde yorumlandı. Milli futbolcunun yeni sezon öncesi geleceği merak konusu oldu.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı Cengiz Ünder için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Siyah-beyazlılar bu opsiyonu kullanmazken, futbolcu yeniden Fenerbahçe'ye döndü.
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
İşte o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba - Son Dakika
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