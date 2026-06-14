Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu

Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT\'nin yaptığı hata olay oldu
14.06.2026 14:10
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Avustralya maçının ardından yayılan Kerem Aktürkoğlu fotoğrafının yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı. Sahte görselin TRT ekranlarında da kullanılması büyük tartışma yarattı.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.  Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı savunmacıların arasında kaldığını gösteren kare, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

FOTOĞRAFIN ALTINDAN YAPAY ZEKA ÇIKTI

Ancak çok konuşulan görselin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Fotoğrafta 15 numarayla görünen Avustralyalı futbolcunun aslında maçta forma giymeyen Ryan Trewin olduğu dikkat çekti. Karşılaşmada oynayan Burgess'in ise 21 numarayla sahada yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra fotoğraftaki Türkiye formasının da güncel değil, geçmiş sezona ait olması şüpheleri güçlendirdi.

Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu

TRT'NİN YAYINI TARTIŞMA YARATTI

Sahte olduğu anlaşılan fotoğrafın yayıncı kuruluş TRT ekranlarında da kullanılması sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı, doğrulanmamış bir görselin canlı yayında paylaşılmasını eleştirirken, yaşanan durumun dikkat eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu

YAPAY ZEKA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Son dönemde yapay zeka teknolojileriyle üretilen görsellerin gerçeğe oldukça yakın hale gelmesi, spor dünyasında da yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu

Kerem Aktürkoğlu üzerinden yayılan son görüntü de, yapay zeka içeriklerinin doğrulanmadan paylaşılmasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası, Yapay Zeka, Avustralya, Yapay Zeka, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 198919 198919:
    siz de haberlerinize koymuştunuz. ne oldu? 1 0 Yanıtla
  • murat özdemir murat özdemir:
    Yani sonuç ortada, kerem 1.90 olsa ne olcakki... Taş yerınde ağırdır. Hepsi çekingen oynadı. Zaten hoca da basın açıklamasında aynı şeyi söyledi. Yinede tebrikler ???? 0 0 Yanıtla
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