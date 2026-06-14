A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı savunmacıların arasında kaldığını gösteren kare, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
Ancak çok konuşulan görselin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Fotoğrafta 15 numarayla görünen Avustralyalı futbolcunun aslında maçta forma giymeyen Ryan Trewin olduğu dikkat çekti. Karşılaşmada oynayan Burgess'in ise 21 numarayla sahada yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra fotoğraftaki Türkiye formasının da güncel değil, geçmiş sezona ait olması şüpheleri güçlendirdi.
Sahte olduğu anlaşılan fotoğrafın yayıncı kuruluş TRT ekranlarında da kullanılması sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı, doğrulanmamış bir görselin canlı yayında paylaşılmasını eleştirirken, yaşanan durumun dikkat eksikliğinden kaynaklandığını savundu.
Son dönemde yapay zeka teknolojileriyle üretilen görsellerin gerçeğe oldukça yakın hale gelmesi, spor dünyasında da yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.
Kerem Aktürkoğlu üzerinden yayılan son görüntü de, yapay zeka içeriklerinin doğrulanmadan paylaşılmasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu - Son Dakika
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