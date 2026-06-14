Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler\'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler
14.06.2026 06:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi Arda Güler'in Avustralyalı oyuncuların yanında bağıra bağıra ''Haydi abiler haydi, biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan hissetsinler haydi!'' sözleri kameralara yansıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımızda, genç yıldız Arda Güler maç öncesi seremonisinde hırsıyla geceye damga vurdu.

''HAYDİ ABİLER HAYDİ!''

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncularının tünelde çıkış için beklediği esnada kameralara yansıyan görüntüler, ay-yıldızlı taraftarları heyecanlandırdı. Avustralyalı futbolcuların şaşkın bakışları arasında takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan Arda Güler, yüksek sesle, ''Haydi abiler haydi, biz çok daha iyiyiz haydi!'' sözleriyle adeta tüneli inletti.

LİDERLİĞİ VE ÖZ GÜVENİ DİKKAT ÇEKTİ

21 yaşındaki Arda Güler'in genç yaşta gösterdiği bu liderlik ve öz güven, millilerin kupaya ne kadar inançlı başladığını gözler önüne serdi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Arda Güler, Avustralya, Türkiye, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

06:28
İstanbul’daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı
İstanbul'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı
06:20
Sır gibi saklıyordu Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
06:10
İskoçya’dan Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet
İskoçya'dan Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet
03:56
Vancouver’a Türk damgası Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi
01:37
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 07:18:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.