Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol - Son Dakika
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Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya\'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım\'a karşı rekor gol
14.06.2026 08:25
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Avustralya'nın genç yıldızı Nestory Irankunda, A Milli Takım karşısında attığı golle takımını öne geçirirken Dünya Kupası tarihinde Avustralya adına gol atan en genç futbolcu unvanını da elde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı ile Avustralya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Nestory Irankunda, savunma arkasına yaptığı etkili koşunun ardından topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Genç yıldızın golü yalnızca skoru değiştirmekle kalmadı. Nestory Irankunda, attığı golle Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü unvanının sahibi oldu.

Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'a karşı rekor gol

MİLLİLER ŞOK YAŞADI

Karşılaşmaya büyük umutlarla başlayan A Milli Takım, genç yıldızın golüyle geriye düştü. İrankunda'nın hızı ve bitiriciliği Avustralya cephesinde büyük sevinç yaratırken, tribünlerdeki Avustralyalı taraftarlar da golü coşkuyla kutladı.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Irankunda, Dünya Kupası sahnesinde de adından söz ettirmeyi başardı. Genç futbolcunun tarihi golü, Avustralya futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilmesine neden oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Demiştim demek istemiyorum bu sene bu takımdan bir şey beklemeyin. Bizdeki gurbetçilerle bu iş olmaz 2 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Yine şişirdiler yine patladı maalesef kalan 2 maç daha zor, geçsek ne olur acaba. 1 0 Yanıtla
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Ne büyük haber Bize ne bundan 0 0 Yanıtla
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