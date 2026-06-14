A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası\'na kötü başladı

Ali Arslan:

Montella dersine hiç çalışmamış,tek kozu kontraatak olan bir takıma hiçbir önlem yoktu,defans ağır iki stoperden mevcut, ve santrforsuz bir takım ,bir takimin santrforu yoksa balkonsuz ev misali oluyor,hani herkesin bildiği atanın tutanın iyi olacak bu kadar futbol diye bizim atanimiz yok( bu arada tarihin en iyi kadrosu diyenler var,iyi kadro ama tarihin belki 3.en iyi kadro 2.bile değil)