A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası\'na kötü başladı
14.06.2026 08:56
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybederek turnuvaya puansız başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geldi. BC Place Stadı'nda oynanan mücadeleyi Avustralya, 2-0 kazandı. 

AVUSTRALYA ÖNE GEÇTİ

Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu. 27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti.

GOLE YAKLAŞTIK ANCAK OLMADI

30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

ARDA'NIN FRİKİĞİ KALECİDE

56. dakikada Arda Güler’in kullandığı frikikte kaleci Patrick Beach gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen İsmail Yüksek başarılı olamadı. 

FARK İKİYE ÇIKTI

Avustralya, 75. dakikada farkı ikiye çıkartan golü buldu. Avustralya’da topla buluşan Metcalfe ceza sahası dışından sert vurdu, top köşeden ağlarımıza gitti.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

AY-YILDIZLILAR KAYIPLA BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Avustralya kazandı. Bu sonuçla birlikte Avustralya, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Ay-yıldızlı ekibimiz ise 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nın ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya, ABD ile 3 puan mücadelesi verecek. 

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Son Dakika Dünya Kupası A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Montella dersine hiç çalışmamış,tek kozu kontraatak olan bir takıma hiçbir önlem yoktu,defans ağır iki stoperden mevcut, ve santrforsuz bir takım ,bir takimin santrforu yoksa balkonsuz ev misali oluyor,hani herkesin bildiği atanın tutanın iyi olacak bu kadar futbol diye bizim atanimiz yok( bu arada tarihin en iyi kadrosu diyenler var,iyi kadro ama tarihin belki 3.en iyi kadro 2.bile değil) 1 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Maça barış ve Kerem le başlamak hataydı 1 0 Yanıtla
  • abdullah azbay abdullah azbay:
    Hakan , Uğurcan ve kerem olduğu sürece zor . Uğurcan kova balkonda sigara içmeye benzemez dünya kupası Hakan Milli takımı kendisinin sanıyor onunla oynarım bununla oynamam diyip pas atarken adam seçiyor. Keremi insan Düğününde oynatmaz. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Peltek Ahmet Peltek:
    kerem Aktürkoğlu ile takım 10kişi oynuyor ?? 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    hoca yerli olmalı . 0 0 Yanıtla
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