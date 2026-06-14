Özgür Özel ilk resmi adımı yarın atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel ilk resmi adımı yarın atıyor

Özgür Özel ilk resmi adımı yarın atıyor
14.06.2026 07:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınırken, Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor. Öte yandan CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri sona ererken, yerlerine Sevda Erdan Kılıç ile İnan Akgün Alp'in atanması bekleniyor.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor.

ÖZEL EKİBİNDEN İLK RESMİ ADIM

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kurultay tartışmalarında ilk resmi adım yarın atılacak. Özgür Özel'e yakın isimler, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık bin delegenin imzasını CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek.

Özel cephesi, parti tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda delegelerin talebiyle kurultayın toplanabileceğini savunuyor.

KILIÇDAROĞLU EKİBİNDEN İTİRAZ

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise mahkeme kararının kesinleşmemesi nedeniyle olağanüstü kurultayın da yapılamayacağını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu ekibi, genel başkanlık değişikliğine ilişkin hukuki sürecin tamamlanmadan yeni bir kurultay sürecinin başlatılamayacağını savunuyor.

İmzaların genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde CHP içinde yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor.

OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ BAŞLATILDI

Öte yandan CHP Genel Merkezi, olağan kurultay sürecini başlattı. Parti yönetimi, il ve ilçe kongreleriyle birlikte kurultay sürecini yaklaşık 6 ila 7 aylık bir takvime yaymayı planlıyor.

Genel merkez, kurultayın toplanabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerektiği görüşünü de gündemde tutuyor.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDE DEĞİŞİM

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri sona erdi. Bu görevlere İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in atanmasının beklendiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sevda Erdan Kılıç, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Gökhan Günaydın, İnan Akgün Alp, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel ilk resmi adımı yarın atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi

07:24
Arda Güler’e tribünden büyük destek Duru Nayman ve ailesi stadyumda
Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda
06:56
Bağıra bağıra seslendi Arda Güler’den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler
06:20
Sır gibi saklıyordu Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
06:10
İskoçya’dan Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet
İskoçya'dan Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet
03:56
Vancouver’a Türk damgası Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi
02:15
ABD ile imzalanacak anlaşma İran’ı karıştırdı Arakçi ve Kalibaf’a büyük şok
ABD ile imzalanacak anlaşma İran'ı karıştırdı! Arakçi ve Kalibaf'a büyük şok
01:37
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 07:43:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Özgür Özel ilk resmi adımı yarın atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.