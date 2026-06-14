İskoçya\'dan Dünya Kupası\'nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İskoçya ile Haiti karşı karşıya geldi. New England Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskoçya, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

TEK GOL MCGINN'DEN GELDİ

İskoçya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada John McGinn kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde her iki takım da gol fırsatları yakalasa da aradığı golleri bulamadı.

36 YIL SONRA TARİHİ ZAFER

Bu sonuçla birlikte İskoçya, tam 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda 3 puana uzandı. İskoçlar, son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı almıştı. Bu sonuçla birlikte İskoçya, 3 puana yükseldi. Haiti ise ilk maçında puan alamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile zorlu randevuda karşılaşacak. Haiti ise grubun favorilerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek.