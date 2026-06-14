2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı kritik karşılaşmayı futbol dünyasının önemli isimleri de tribünden izledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun mücadeleyi yan yana takip etmesi dikkat çekti.
Karşılaşma devam ederken yayıncı kuruluşun kameraları sık sık protokol tribününe çevrildi. Bu anlarda ekrana yansıyan Hacıosmanoğlu'nun oldukça ciddi ve sert yüz ifadesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Maçın heyecanı sürerken Hacıosmanoğlu'nun ekrana gelen görüntüleri futbolseverler arasında da konuşuldu. Bazı taraftarlar TFF Başkanının karşılaşmaya tamamen odaklandığını belirtirken, bazıları da sert ifadesiyle ilgili esprili yorumlarda bulundu.
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Takım'ın performansı büyük merakla takip edilirken, protokol tribünündeki görüntüler de maçın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.
Son Dakika › Dünya Kupası › TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert bakışları yayına damga vurdu - Son Dakika
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