Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama... - Son Dakika
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Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Montella\'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
14.06.2026 09:39
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, eleştirileri kabul etmeleri gerektiğini söylerken, "Her şeyi denedik, gol bulamadık" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BEKLENTİMİZ DIŞINDA GEÇMEDİ"

Montella, maçın taktiksel olarak bekledikleri şekilde geçtiğini belirtti. İtalyan teknik adam, "Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz." dedi.

"HER ŞEYİ DENEDİK AMA GOL BULAMADIK"

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya değinen Montella, oyunda ritmi yakalamakta zorlandıklarını ifade etti. Montella, "Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu." sözlerini kullandı.

"30 TANE ŞUT VAR"

Şans faktörüne de vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, takımın gol atmaya yaklaştığını ancak Avustralya savunmasını aşamadığını söyledi. Montella, "30 tane şut var, şans yanınızda değilse kaybediyorsunuz. Gol atmaya çok yaklaştık ama savunmalarını aşamadık. Çok uzun boylular, bu tip bir rakiple mücadele etmek kolay değil. Avustralya'yı tebrik ederim, çok iyi oynadılar. Devam ediyoruz, şansımız var." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMELİYİZ"

Mağlubiyet sonrası gelecek tepkilere de değinen Montella, eleştirilerin doğal olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, eleştiriler adil olmasa bile." dedi.

KEREM VE KENAN SÖZLERİ

Oyuncu tercihleriyle ilgili de konuşan Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun mücadele gücünü öne çıkardı. Montella, "Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun konusu... Forvet arkası oynuyor. Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. Yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendirmeler yapılacak." açıklamasında bulundu.

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Takım ruhuna dikkat çeken Montella, kalan maçlar için umutlu konuştu. Montella, "Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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Son Dakika Dünya Kupası Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama... - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Filinta Filinta:
    Bu işler şans işi değil, teknik iştir. Bize anlatma böyle hikaye şeyler. Kısacası oynayamadık, Bunu kabullen yenildik. 1 0 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Keremle ismaille oynamaya devam et sen basarirsin 1 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Acil dönün daha fazla Ülkenin parasını boşa harcamayın .....Daha fazla rezil olmadan acil DÖNÜNNNN 0 0 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag Ertugrul Karadag:
    Kerem rakip stoperlerin arasında kayboldu İsmail desen evlere şenlik sakamisin montella 0 0 Yanıtla
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