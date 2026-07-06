Avustralya\'yı alarma geçiren gizemli kürelerin sırrı çözüldü

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Forrest Beach kıyısında karaya vuran altı gizemli metal küre, bölgede büyük bir merak uyandırırken yetkilileri de en üst düzeyde harekete geçirdi. Townsville'in kuzeyinde hafta sonu boyunca halk tarafından bulunan ve tehlikeli kimyasallar içermesinden şüphelenilen nesnelerin etrafında polis ve itfaiye ekipleri tarafından 50 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu.

AVUSTRALYA UZAY AJANSI'NDAN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Gizemli "uzay topları" hakkında inceleme başlatan Avustralya Uzay Ajansı, nesnelerin kökenine dair önemli ipuçları paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ajansımız muhtemel kaynağı tespit etmiştir. Nesnelerin konumu ve özellikleri, yakın zamanda yörüngeden atmosfere yeniden giren yabancı bir roket gövdesinden kalan enkazla tutarlıdır. Cisimler bir uzay fırlatma aracına ait basınçlı kaplar gibi görünmektedir."

Ajans, söz konusu roketin hangi ülkeye ait olduğunu resmen teyit edebilmek adına uluslararası yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

"UZAY TOPLARI" NEDİR, NEDEN YANMIYORLAR?

Flinders Üniversitesi'nde uzay arkeoloğu ve uzay çöpü uzmanı olan Doçent Alice Gorman, bu nesnelerin roket fırlatılışlarında yakıtın motora pompalanmadan önce depolanması için kullanılan basınçlı kaplar olduğunu belirtti.

Bu kaplar titanyum alaşımından üretildiği için atmosfere yeniden giriş esnasında oluşan çok yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor ve erimeden yeryüzüne ulaşabiliyor. Dünyaya düşen uzay çöpleri arasında en sık rastlanan nesnelerin başında geliyorlar.

Uzmanlar, bu enkazın düşmesinin illa roket fırlatılışında bir arıza veya sorun yaşandığı anlamına gelmediğini, standart bir geri dönüş süreci olabileceğini vurguluyor.

ULUSLARARASI HUKUK VE MÜLKİYET SÜRECİ

Gorman, Dünya'ya düşen uzay çöplerinin, Avustralya'nın da imzacısı olduğu 1967 Birleşmiş Milletler Uzay Anlaşması kapsamında değerlendirildiğini hatırlattı. Bu anlaşmaya göre:

Fırlatmayı gerçekleştiren devlet, uzaya gönderdiği malzemenin mülkiyetini her zaman elinde tutar.

Avustralya, fırlatmayı yapan ülkeyle müzakerelere başlayacak ve ülkenin bu enkazı geri isteyip istemediğini soracak.

2023 yılında Batı Avustralya kıyılarına eski bir Hint roketinin parçası vurduğunda, Hindistan hükümeti malzemeyi geri talep etmemişti.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI: ASLA DOKUNMAYIN!

Queensland yetkilileri sahil şeridinde bulunan mevcut cisimlerin güvenli olduğunu ilan etse de, bölgede daha fazla enkaz bulunabileceği konusunda uyardı. Uzay ajansı, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Şüpheli uzay enkazına asla dokunmayın, hareket ettirmeyin veya toplamayın. Aksi yönde bir resmi uyarı alana kadar tehlikeli olduğunu varsayın. Hemen uzaklaşın ve acil servislerle iletişime geçin."

GEÇMİŞTEN İLGİNÇ NOTLAR

NASA’nın ilk uzay istasyonu Skylab, 1979'da Batı Avustralya üzerinde atmosfere girdiğinde yerde büyük ses patlamaları duyulmuş, istasyonun yakıt tankları yine sapasağlam yere çakılmıştı.

TARİHTEKİ TEK VAKA

Uzman Alice Gorman'a göre bugüne kadar düşen bir uzay çöpü tarafından vurulan tek bir insan kayda geçti. 1997 yılında ABD'li Lottie Williams, Tulsa'da bir parkta yürürken omzuna Delta II roketine ait fiberglas bir parça isabet etmiş ancak şans eseri yara almadan kurtulmuştu.