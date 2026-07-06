Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği Haaland rekora koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği Haaland rekora koşuyor

Sergen Yalçın\'ın "Ne yeteneği var ki" dediği Haaland rekora koşuyor
06.07.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın'ın "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" dediği Erling Haaland, rekora koşuyor. Bu sezon kulüp ve milli takım düzeyinde çıktığı toplam 64 resmi karşılaşmada 58 gol ve 11 asist üreten Haaland, Dünya Kupası'nda da 7 gol atarak gol krallığında zirveyi paylaştı.

Gerek teknik direktörlük kariyeri gerekse televizyon ekranlarında yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık spor kamuoyunun gündemine oturan Sergen Yalçın'ın geçmişteki bir yorumu sahada adeta ters yüz oldu. Yalçın’ın geçmişte "Benim tarzım değil, ne yeteneği var ki?" diyerek eleştirdiği dünyaca ünlü golcü Erling Haaland, futbol dünyasında rekorları altüst etmeye devam ediyor.

''NE YETENEĞİ VAR Kİ?'' DEMİŞTİ

Beşiktaş’taki teknik direktörlük döneminden önce Norveçli yıldız Erling Haaland hakkında çarpıcı bir yorumda bulunan Sergen Yalçın, oyuncuyu yetersiz bulduğunu açıkça ifade ederek "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki? Oynuyor mu ki Haaland? Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun saf yeteneğine ve estetiğine bakarım. Beni ilgilendirmiyor, istediği kadar gol atsın." demişti. 

DÜNYA KUPASI'NDA ZİRVEYE ÇIKTI

Manchester City'nin 25 yaşındaki "gol makinesi" Haaland, sahada adeta şov yapmayı sürdürüyor. İlk kez boy gösterdiği Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Norveçli santrfor, turnuvadaki 5 maçında 7 gole ulaşarak kalitesini bir kez daha kanıtladı. Norveç'in güçlü Brezilya'yı turnuvadan elediği maçta takımının 2 golüne birden imza atan yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi devlerle zirveyi paylaşıyor.

DURDURULAMAZ İSTATİSTİKLER

Bu sezon kulüp ve milli takım düzeyinde çıktığı toplam 64 resmi karşılaşmada 58 gol ve 11 asist üreten Haaland, durdurulamaz bir performans sergiliyor. Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 55 maçta ise 64 gol ve 6 asiste imza atarak inanılması güç bir istatistiğe ulaştı. Güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen Erling Haaland, futbol tarihinin en ölümcül golcülerinden biri olma yolunda rekor tazelemeye devam ediyor.

Erling Haaland, Sergen Yalçın, Dünya Kupası, Norveç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek 16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Umman Denizi’nde kaybolan ABD’li askeri arama çalışmaları durduruldu Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu

15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 16:45:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki" dediği Haaland rekora koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.