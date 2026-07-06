Galler Prensesi Kate Middleton Zirveye Tırmandı!

Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz yıllarda kanseri yenmesinin ardından, kanser hastalarına destek amacıyla düzenlenen "National Three Peaks Challenge" (Ulusal Üç Zirve Mücadelesi) yürüyüşüne katılmıştı. Bu üç zirve, İngiltere, Galler ve İskoçya'nın en yüksek zirveleri arasında yer alıyor.

KRALİYET AİLESİNDE BİR İLK

24 saatte bu zorlu tırmanışı tamamlayan kraliyet ailesinden ilk isim olan 44 yaşındaki Kate Middleton, bu tırmanışı tek başına gerçekleştirdi. 37 kilometrelik yürüyüşü ve 3 bin metreden fazla dikey tırmanışı içeren parkuru başarıyla tamamlayan Kate Middleton, sonrasında ailesiyle çekildiği fotoğrafları paylaştı.