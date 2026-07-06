Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun\'un yeni adresi belli oldu
06.07.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüp kariyerinde çıktığı 456 maçta 155 gol ve 61 asistlik müthiş bir performans sergileyen Cenk Tosun, TFF 1. Lig'e gidiyor. Fatih Karagümrük, boşa çıkan 35 yaşındaki eski milli golcü Cenk Tosun ile el sıkıştı.

Son olarak Kasımpaşa forması giyen tecrübeli golcü Cenk Tosun, kontratının sona ermesinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 

CENK TOSUN İSTANBUL'DA KALDI

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra ara transfer döneminde Kasımpaşa’ya transfer olan ve lacivert-beyazlı formayla sözleşmesini tamamlayan tecrübeli forvetin adı, transfer döneminde Esenler Erokspor ile de anılmıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun'un tercihi yeniden Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Fatih Karagümrük oldu. Tarafların mali şartlarda el sıkıştığı, sözleşmedeki son küçük detayların çözülmesinin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

KARİYERİ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla 11 resmi karşılaşmada süre alan ve takıma 1 gollük katkı sağlayan deneyimli golcü, kariyerinde daha önce Eintracht Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde görev yaptı.

155 GOL, 61 ASİST

Kulüp düzeyinde A takım kariyeri boyunca çıktığı 456 resmi müsabakada 155 gol ve 61 asist üreten Cenk Tosun, Türkiye A Milli Takım formasını da 53 kez terleterek ay-yıldızlı ekiple 21 kez gol sevinci yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Cenk Tosun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek 16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Umman Denizi’nde kaybolan ABD’li askeri arama çalışmaları durduruldu Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu

15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 16:44:29. #7.13#
SON DAKİKA: Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.