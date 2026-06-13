Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki... - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
13.06.2026 12:54
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Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, 8 milletvekiliyle birlikte ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Başarır, o dönem Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu da ilk kez anlattı.

CHP’de "mutlak butlan" kararı sonrası ikinci kez Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, 8 milletvekiliyle birlikte ihraç talebiyle disipline sevk ettiği CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.  TBMM web sitesinden Grup Başkanvekilliği görevi dahi düşürülen Başarır, gazeteci Şule Aydın'a yaptığı açıklamada "Kemal Bey maalesef çok kötü bir projeymiş" diyerek eski genel başkanın ailesine "Eşinize, babanıza sahip çıkın, iyi ellerde değil" çağrısında bulundu.

ARALARINDA GEÇEN DİYALOĞU İLK KEZ ANLATTI 

Kılıçdaroğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ı listeye koymasına karşı çıktığını belirten Ali Mahir Başarır, aralarında geçen diyaloğu ilk kez anlattı. Listelerin YSK'ya verilmesine saatler kala Kılıçdaroğlu’nun 39 milletvekilini zarf içinde PM’nin önüne attığını söyleyen Başarır, "En acısını söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu’yla kopuşum bu olaydır: Hasan Ufuk Çakar’ı milletvekili yapmak istiyor, herkes karşı. Çıktım odasına, ‘ne olur yapmayın, yalvarıyorum’ dedim. Durdu durdu durdu ‘zaten dedi 5 kişi çıkmaz Mersin'den’ dedi. Ben böyle durdum bir üç saniye baktım… ‘Mersin’de beş çıkmazsa zaten sen Cumhurbaşkanı olamazsın ki…' Orada bitti benim için Kılıçdaroğlu. Mersin'den 5 kişinin çıkacağına inanmayan bir kişi Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor mudur sizce?" ifadelerini kullandı. 

ADAYLIĞI HİÇ TARTIŞILMADI: BİR ÖZELEŞTİRİDİR

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinin parti içinde hiçbir şekilde tartıştırılmadığını vurgulayan Başarır, Şule Aydın’ın "Neden bunu o zaman dile getirmediniz?" sorusuna ise bir özeleştiriyle yanıt verdi: "Ben o zaman milletvekiliydim. Grup toplantısına Engin Bey geldi. 'Kemal Bey aday oluyor' dedi. Tartışılmadı, konuşturulmadı. O saatten sonra itiraz etsen 'Senin yüzünden kazanamadı' denilecek. Ama yine itiraz edilebilir miydi? Evet edilebilirdi. Bunu da söyleyebilirim bir özeleştiri olarak."

"DEMEKKİ GÖREVİ DAHA BİTMEMİŞ"

Başarır, "Cumhurbaşkanı olmak istemeyen Kılıçdaroğlu bugün yargı kararıyla genel başkanlığı geri alarak ne istiyor?" sorusuna ise zehir zemberek bir analizle karşılık verdi: "Demek ki görevi daha bitmemiş bu ülke için, partisi için, muhalefet için ya da bitmeyecek bizim bir çilemiz varmış, öyle algılıyorum. Mutlaka onda, kesinlikle onun bir görevi var. Bir görev varmış, kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi. En son yapması gereken şey, Cumhuriyet Halk Partisi’ni kurumsal olarak da sarayın bir uydusu yapmak istemesi. Bu kadar basit."

AİLESİNE ÇAĞRI: SAHİP ÇIKIN, İYİ ELLERDE DEĞİL

Kılıçdaroğlu'na karşı hiçbir saygısının ve duygusunun kalmadığını belirten Ali Mahir Başarır, "Kemal Bey maalesef çok kötü bir projeymiş" diyerek eski genel başkanın ailesine şu çarpıcı çağrıyı yaptı: "Kıymetli ailesine bir kez daha buradan sesleniyorum; babanıza, eşinize sahip çıkın çünkü iyi ellerde değil... İdrak edemiyor bazı şeyleri."

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Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki... - Son Dakika

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