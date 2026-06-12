Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var - Son Dakika
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Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

12.06.2026 16:39
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Türk futbolunun önemli golcülerinden biri olan Tanju Çolak, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım ile ilgili konuştu. Montella'ya kadro adaletsizliği nedeniyle tepki koyan Tanju Çolak, ''İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var. Oynattığı oyunculardaki adaletsizlik var. Bunların hepsi futbola yansırsa futbol takımı moral ve motivasyonsuz çıktığı her maçı kaybeder'' dedi.

Eski milli futbolcu, Türk futbolunun "gol kralları"ndan Tanju Çolak, 2026 FİFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı'na ilişkin, "İlk turu geçeriz ama sonrasında ne yapar, nasıl yaparız… İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var." dedi. Çolak, bir ziyaret kapsamında geldiği Meclis'te, AA muhabirinin, 2026 FİFA Dünya Kupası'na ilişkin sorularını yanıtladı.

''SANTRFOR EKSİĞİMİZ VAR''

Türkiye'nin uzun bir aradan sonra tekrar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığına dikkati çeken Çolak, Brezilya, Arjantin ve İspanya milli takımlarını kupanın favorisi olarak nitelendirdi.

''STOPER DE GELİR, HEPSİ GELİR''

"Türkiye favori olabilir mi?" diye sorulan Çolak, "Olur ama bizim takımımızda santrafor eksiğimiz var. Montella santrforsuz oynatmayı planlıyor ama o devir geçti artık. Santrforsuz bir takım oynayamaz. Senin gol atabilmen için ceza sahası içinde olman lazım. Sen ceza sahası içinde kimseyi tutmazsan sana gol atmak için stoper de gelir, hepsi gelir." diye konuştu.

Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

''ADALETSİZLİK VAR''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kadro tercihine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Çolak, "İlk turu geçeriz ama sonrasında ne yaparız, nasıl yaparız… İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var. Oynattığı oyunculardaki adaletsizlik var. Bunların hepsi futbola yansırsa futbol takımı moral ve motivasyonsuz çıktığı her maçı kaybeder." ifadelerini kullandı.

Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

''BİZDE İKİ TANE YILDIZ VAR''

2026 FİFA Dünya Kupası'ndaki favorilerini Türkiye ve İspanya olarak sıralayan Çolak, şunları kaydetti:

"Onların kadrosu fevkalade. Onların yıldızları çok fazla. Bizde iki tane yıldız var: Biri Arda, biri Kenan. Diğerleri yıldız değil, oyunda savaşçı. Tabii savaşçı da olacak. Stratejik bir oyun futbol. Kim daha iyi kendini organize ediyor, kim daha iyi kendini mutlu, hazır hissediyorsa kazanan mutlaka o olacaktır. Sahaya çıkmadan önceki fiziki durum, moral motivasyon, ikili ilişkiler, düşünceler, futbolcuların birbirini sevmesi, saygı duyması bunlar çok önemli, çok değerli. Bunları çok iyi yapan şampiyon olur diye düşünüyorum." 

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Tanju Çolak, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    adam ne güzel söylemiş adeletsiz ve yetersiz kadro 0 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Montellayı bir rahat bırakın da siz kimsiniz geçen çıkmış Bülent uygunda momtella kim diyor.tarihin puan ortalaması en yüksek hocası.sanki montelladan önce her turnuvaya katılılorduk.montella sayesinde hem Avrupa şampiyonası hem dünya kupasına katıldık sırf bazı hocaların yalamalığını yapmak için montellayı göndermek peşindeler. 0 0 Yanıtla
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