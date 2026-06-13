16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı - Son Dakika
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16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı

13.06.2026 11:12
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Manisa'da 2010'da çöp konteyneri yanında ölü bulunan bebeğe ilişkin faili meçhul dosya, 16 yıl sonra yeniden açılarak aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamalar sayesinde şüpheli anne ile kardeşi hakkında "kasten öldürme" suçundan gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Öte yandan; suçlamaları kabul etmeyen ve bebeğin öldüğünü polislerden öğrendiğini belirten annenin ifadesi kan dondurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2010 yılında Manisa'da yaşanan ve yıllardır faili meçhul olarak kalan bebek ölümü dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın üzerindeki sis perdesinin kaldırıldığını belirtti.

DOSYANIN KIRILMA NOKTASI TOPUK KANI VERİLERİ OLDU

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden bu ay yapılan çapraz sorgulamalar soruşturmada kritik rol oynadı. Nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanlarıyla desteklenen incelemeler sonucunda, bebeğin ölümüne ilişkin yeni bulgular elde edildi.

BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİ: KAFA VE BEDEN TRAVMASI

Otopsi raporuna göre bebeğin ölüm sebebinin kafa ve beden travmasına bağlı kafatası kemikleri kırığı ve karaciğerin yırtılmasına bağlı kanama sonucu meydana geldiği öğrenildi. 

ŞÜPHELİ ANNE VE TEYZE HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yürütülen soruşturmada, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli ile olaya iştirak ettiği öne sürülen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçlaması kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


BAKAN GÜRLEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Akın Gürlek açıklamasında, olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarına ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, faili meçhul dosyaların kararlılıkla takip edilmeye devam edeceğini vurguladı.

16 YILLIK DOSYA YENİDEN AÇILDI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın öncelikli olarak ele aldığı dosyalardan biri olan olayda, yıllar sonra elde edilen veriler sayesinde soruşturma yeniden canlandırıldı. Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen çalışmalar sonucunda 16 yıldır çözülemeyen dosyada önemli bir aşamaya gelindi.

BEBEĞİN ANNESİ: BEBEĞİ BIRAKTIĞIM ZAMAN HAYATTAYDI

Berin Dikbaş ifadesinde, hamile kaldığını öğrendikten sonra bebeği doğurmaya karar verdiğini ancak ailesinden çekindiği için hamileliğini gizlediğini anlattı. Doğumun ardından bebeği Manisa'da bir çöp konteynerinin yanına bıraktığını kabul eden Dikbaş, “Oraya koymamdaki amaç orada biri bulup sahiplensin diyeydi” dedi. Bebeği bıraktığında hayatta olduğunu öne süren şüpheli, “Ben bebeğe zarar vermedim. Bıraktığım zaman hayattaydı. Bebeği öldürmedim” ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra bebeğin hayatta olup olmadığı konusunda herhangi bir araştırma yapmadığını söyleyen Dikbaş, "O tarihlerde çöplükte ölü bebek cesedi bulunduğundan haberim olmadı. Bebeğin öldüğünü sizden öğrendim" dedi.

BEBEĞİN BABASI: ÇOCUĞUM OLMUYOR, BENDENSE KABUL EDİYORUM

Bebeğin babası olduğu değerlendirilen Orhan Aktaş ise Berin Dikbaş'ın ilişkilerinden bir süre sonra kendisine “Senden hamileyim” dediğini belirtti. Aktaş, ilk etapta çocuğun kendisinden olduğuna inanmadığını ancak daha sonra “Çocuk bendense aldırma” diyerek bebeğin dünyaya gelmesine karşı çıkmadığını söyledi. Yıllar sonra ortaya çıkan dosyayla ilgili konuşan Aktaş, “Benim bildiğim kadarıyla çocuğum olmuyor. Tedavi de gördüm. Eğer bu çocuk bendense kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Akın Gürlek, 3. Sayfa, Manisa, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı - Son Dakika

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