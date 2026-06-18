TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı

TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı
18.06.2026 20:47
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TRT Tabii'nin iddialı projelerinden Ateş Denizi dizisinde yaşanan yasaklı madde soruşturması, seti karıştırdı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunun ardından başrol oyuncusu Erdem Kaynarca hakkında adli işlem başlatılırken, yapım şirketi de dikkat çeken bir karara imza attı. Çekimlere ara verildiği öğrenilirken, şirket tarafından yapılan açıklamayla Kaynarca'nın projedeki görevine son verildiği duyuruldu.

TRT Tabii platformu için çekilen Ateş Denizi dizisinde yaşanan yasaklı madde soruşturması, yapım ekibinde önemli bir kararın alınmasına neden oldu. Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki sete düzenlenen narkotik operasyonunun ardından hakkında adli süreç başlatılan başrol oyuncusu Erdem Kaynarca ile yapım şirketinin yollarını ayırdığı açıklandı. Çekimlere bir hafta ara verilirken, şimdi gözler projeye dahil edilecek yeni başrol oyuncusuna çevrildi.

İddiaya göre olay, dün öğleden sonra dizi setine gelen narkotik ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı denetimle başladı. Baskın sırasında karavanında sahne hazırlığında olduğu öğrenilen Erdem Kaynarca'nın önce karavandan çıkarıldığı, ardından aracında arama yapıldığı belirtildi. Kaynarca'nın daha sonra Halkalı'daki Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü, burada ifadesinin alınmasının ardından saç ve kan örneklerinin incelendiği öğrenildi. Oyuncu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

ÇEKİMLERE BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından yapım ekibi çekim programını yeniden gözden geçirdi. Dizinin çekimlerine bir hafta ara verildiği öğrenilirken, yapım şirketinin proje takvimini revize etmek ve yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi.

TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı

YAPIM ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Kamuoyunun merakla beklediği açıklama ise Sepya Film Prodüksiyon Ltd. Şti. Genel Koordinatörü Hakan Yıldız'dan geldi.

Yapılan açıklamada, "Firmamız tarafından yapımı sürdürülen 'Ateş Denizi' isimli projemizin oyuncularından Erdem Kaynarca hakkında kamuoyuna yansıyan 'yasaklı madde kullanımı' gerekçeli adli süreç titizlikle incelenmiştir. Oyuncu seçimlerimizin ilk gününden itibaren büyük hassasiyet gösterdiğimiz bu konuda, firmamızın ve projeye emek veren çalışma arkadaşlarımızın emeklerini zayi eden şahsın sözleşmesi haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir. Projemiz yeni oyuncunun katılımıyla planlandığı şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı

MİLYONLUK MALİYET İDDİASI

Yapım şirketinin açıklamasıyla birlikte Erdem Kaynarca'nın projedeki görevi resmen sona erdi. Edinilen bilgilere göre yapım ekibi yeni başrol oyuncusu için görüşmelere başladı.

Sektör kulislerinde ise oyuncunun yer aldığı sahnelerin büyük bölümünün yeniden çekilmek zorunda kalacağı konuşuluyor. Bu durumun yapım şirketine milyonlarca liralık ek maliyet çıkarabileceği öne sürülürken, daha önce tamamlanan çekimlerin önemli bir kısmının kullanılamayacağı belirtiliyor.

Yeni oyuncunun kısa süre içerisinde belirlenmesi ve çekimlerin planlanan yayın takvimine uygun şekilde yeniden başlaması hedefleniyor.

TRT Tabii, Ünlüler, Son Dakika

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