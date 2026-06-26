Güney Kore'de Yolsuzluk Davası: Kim Keon Hee 7 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'de Yolsuzluk Davası: Kim Keon Hee 7 Yıl Hapis Cezası Aldı

26.06.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, rüşvetten 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de mahkeme, görevinden azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'yi, iş atamaları ve ticari ayrıcalıklar karşılığında pahalı hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Güney Kore merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim'i, iş atamalarında arabuluculuk ve ticari ayrıcalıklar karşılığında rüşvet almaktan suçlu buldu.

Dava kapsamında Kim'in, bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanının damadına kamu kurumunda iş sağlaması karşılığında değeri 65 bin doları bulan mücevherler, eski Ulusal Eğitim Komisyonu Başkanı Lee Bae-yong'un atanması karşılığında altın kaplumbağa figürü, bir papazdan yaklaşık 3 bin 500 dolar değerinde marka çanta ve bir iş insanından saat kabul ettiği belirlendi.

Mahkeme, eşi Yoon Suk Yeol'un Mayıs 2022'de göreve başlaması ile Nisan 2025'te görevden alınması arasındaki dönemde Kim'in, farklı kişilerden toplam 194 bin dolar değerinde pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kim Keon Hee, daha önce de farklı bir yolsuzluk davasında 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye Piyasası Kanunu, Siyasi Fonlar Kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e yöneltilen ithamların arasında kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de BMW bayisi Deutsch Motors'u ilgilendiren hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.

Kaynak: AA

Güney Kore, 3. Sayfa, Ekonomi, Mahkeme, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yolsuzluk Davası: Kim Keon Hee 7 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:42:26. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Yolsuzluk Davası: Kim Keon Hee 7 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.