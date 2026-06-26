Güney Kore'de Yolsuzluk Davası: Kim Keon Hee 7 Yıl Hapis Cezası Aldı

Güney Kore'de mahkeme, görevinden azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'yi, iş atamaları ve ticari ayrıcalıklar karşılığında pahalı hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Güney Kore merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim'i, iş atamalarında arabuluculuk ve ticari ayrıcalıklar karşılığında rüşvet almaktan suçlu buldu.

Dava kapsamında Kim'in, bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanının damadına kamu kurumunda iş sağlaması karşılığında değeri 65 bin doları bulan mücevherler, eski Ulusal Eğitim Komisyonu Başkanı Lee Bae-yong'un atanması karşılığında altın kaplumbağa figürü, bir papazdan yaklaşık 3 bin 500 dolar değerinde marka çanta ve bir iş insanından saat kabul ettiği belirlendi.

Mahkeme, eşi Yoon Suk Yeol'un Mayıs 2022'de göreve başlaması ile Nisan 2025'te görevden alınması arasındaki dönemde Kim'in, farklı kişilerden toplam 194 bin dolar değerinde pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kim Keon Hee, daha önce de farklı bir yolsuzluk davasında 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye Piyasası Kanunu, Siyasi Fonlar Kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e yöneltilen ithamların arasında kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de BMW bayisi Deutsch Motors'u ilgilendiren hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.