CHP'de 63 üyenin üyeliği askıya alındı - Son Dakika
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CHP'de 63 üyenin üyeliği askıya alındı

26.06.2026 14:01  Güncelleme: 14:03
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Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, Garip Dede Cemevi'ndeki inanç mekanlarına aykırı görüntüler nedeniyle 63 CHP üyesinin parti üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, "Garip Dede Cemevi'nde yaşanan, inanç mekanlarının ruhuna, edebine ve erkanına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 63 CHP üyesinin parti üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını açıkladı. Tekin şunları kaydetti:

"Garip Dede Cemevi'nde yaşanan, inanç mekanlarının ruhuna, edebine ve erkanına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır. Cemevleri ve dergahlar; siyasetin, kutuplaşmanın ve nefret dilinin değil, birliğin, kardeşliğin, rızalığın ve toplumsal barışın mekanlarıdır. Hiç kimse bu kutsal mekanları siyasi hesaplaşmaların ve ayrıştırıcı söylemlerin sahnesi haline getiremez. Bir inanç merkezinde insanları birbirine karşı kışkırtan, hakaret ve hedef göstermeyi meşrulaştıran her tutum; siyasi olduğu kadar ahlaki açıdan da kabul edilemez. Alevi inancının özünde kin değil muhabbet, ayrıştırmak değil birleştirmek vardır."

Toplumsal barışı zedeleyen, inanç mekanlarının dokusunu bozan ve Alevi toplumunun iyi niyetini siyasi hesaplara alet eden hiçbir davranışın karşılıksız kalması düşünülemez. İnanç merkezlerine saygı, toplumsal barışa saygıdır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de 63 üyenin üyeliği askıya alındı - Son Dakika

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