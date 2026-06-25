Otonom Araçlarda Manuel Fren Zorunluluğu Kaldırılıyor - Son Dakika
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Otonom Araçlarda Manuel Fren Zorunluluğu Kaldırılıyor

25.06.2026 19:23
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NHTSA, otonom araçlarda manuel fren pedalı zorunluluğunu kaldırmayı önerecek, güvenlik standartları korunacak.

NEW ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yalnızca otonom sürüş sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanan araçlarda manuel fren pedalı bulundurma zorunluluğunu kaldırmak için kural koyma süreci başlattı.

NHTSA'dan yapılan açıklamada, bir insan tarafından kullanılmayacak araçlar için silecek veya dikiz aynası gibi geleneksel donanımlara duyulan ihtiyacın yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Yalnızca otonom sürüş sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış araçlarda manuel fren pedalı zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik kural değişikliği önerildiğine işaret edilen açıklamada, buna karşın durma mesafesine dair sıkı standartları da içeren diğer frenleme performansı gereksinimlerinin korunacağı vurgulandı.

Açıklamada, manuel sürüş kontrollerine sahip otonom araçlar için ise mevcut tüm standart gereksinimlerin geçerli olmaya devam edeceği aktarıldı.

NHTSA Yöneticisi Jonathan Morrison, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin otonom sürüş teknolojilerinde öncü olması için düzenleyici çerçevenin yeniden tasarlanması gerektiğinin altını çizdi.

Yenilikçi tasarımların önündeki anlamsız engelleri yıkarken, önemli temel güvenlik gereksinimlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Morrison, bu yaklaşımın nihayetinde kara yolu kazalarını azaltacağını, can kayıplarını önleyeceğini ve mobiliteyi artıracağını belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otonom Araçlarda Manuel Fren Zorunluluğu Kaldırılıyor - Son Dakika

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