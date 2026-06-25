Yüksek Mahkeme'den Trump'a Onay - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme'den Trump'a Onay

25.06.2026 19:52
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Haitili ve Suriyeli göçmenlerin koruma statülerini sonlandırmasına izin verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin, ülkedeki Haitililer ve Suriyelilerin "geçici koruma statülerini" sonlandırmasına izin verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede "yasal koruma" statüsüyle bulunan yüz binlerce kişiyi olumsuz etkileyecek bir karara imza attı.

Mahkeme, 3 liberal yargıcın karşı oyuna karşılık muhafazakar 6 yargıcın oyuyla Trump yönetiminin, ABD'de "geçici koruma statüsü" ile bulunan yüz binlerce Haitili ve Suriyeli göçmenin bu statülerini sonlandırmasına onay verdi.

Mahkemenin, Haitili ve Suriyeli göçmenlerle ilgili verdiği karar, fiilen aynı programdan yararlanan ve 17 ülkeden gelen yüz binlerce göçmeni de olumsuz etkileyebilecek.

Söz konusu kararla, ABD İç Güvenlik Bakanlığının "geçici koruma statüsü" programını sonlandırmasına izin verdiği için Trump yönetiminin, sadece Haitili ve Suriyeli değil, başka ülkelerden aynı programla gelen diğer göçmenleri de zaman içinde sınır dışı edebileceği belirtildi.

Trump yönetimi, geçici olan yasal statülerinin uzatılmaması gerektiğini savunuyordu

Adalet Bakanlığı, yaklaşık 350 bin Haitili ve 6 bin Suriyeli için programın sona erdirilmesi talebiyle alt mahkemelerde olumsuz karar çıkmasının ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, daha önce de yönetimin tarafını tutmuş ve Venezuela'dan gelen kişiler için programın sonlandırılmasına izin vermişti.

ABD Kongresi, 1990'da ABD'deki göçmenleri silahlı çatışma, doğal afet veya başka bir olağanüstü krizle boğuşan ülkelere sınır dışı edilmekten korumak amacıyla geçici koruma statüsünü (TPS) oluşturmuş ve bu sayede göçmenlerin ABD'de en fazla 18 ay boyunca yasal olarak çalışabilmelerini sağlayan düzenlemeyi yapmıştı.

Trump yönetimi ise ABD'de 17 ülkeden bu statüde yaklaşık 1,3 milyon kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin geçici olan yasal statülerinin uzatılmaması gerektiğini savunuyordu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Mahkeme'den Trump'a Onay - Son Dakika

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