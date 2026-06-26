Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

26.06.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde’nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından fabrikada çıkan yangını kontrol altına aldı. Aynı fabrikada daha önce Ocak 2018’de yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI  

Saat 16.45 sıralarında gerçekleşen patlamada, fabrikadaki işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybederken Yasin Demirbaş ise ağır yaralandı. Yaralı işçi ambulansla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

VALİ AKMEŞE: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlamanın ardından yaptığı açıklamada fabrikada çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek" ifadelerini kullandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İtfaiye, Güncel, Gündem, Yerel, Niğde, Bor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında 103 kişi tutuklandı "NATO Zirvesi" operasyonlarında 103 kişi tutuklandı
Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor
21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı 21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?

17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:00
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır’a sahip çıktı: Türkiye’nin en iyisi o
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o
16:50
Güzelliğini annesinden almış Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:51
Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589’a yükseldi
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
14:09
Antalya kavruluyor Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:20:47. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.