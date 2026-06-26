Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Saat 16.45 sıralarında gerçekleşen patlamada, fabrikadaki işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybederken Yasin Demirbaş ise ağır yaralandı. Yaralı işçi ambulansla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

VALİ AKMEŞE: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlamanın ardından yaptığı açıklamada fabrikada çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek" ifadelerini kullandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.