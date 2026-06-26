Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi - Son Dakika
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Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
26.06.2026 16:50
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Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün evliliğinden dünyaya gelen 22 yaşındaki kızları Duru Kınay, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ta bir plajda kız arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen genç isim, yeşil bikinisi ve annesine olan inanılmaz benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü isimlerin çocukları da ebeveynleri kadar ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türk televizyonlarının sevilen oyuncuları Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızları Duru Kınay, yaz tatili rotasını popüler tatil beldesi Bodrum'a çevirdi.

KIZ ARKADAŞLARIYLA BODRUM ÇIKARMASI

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu Ege'nin serin sularında alan 22 yaşındaki Duru Kınay, Bodrum Yalıkavak'taki lüks bir plajda objektiflere yansıdı. Genç isim, sıcak havanın ve denizin tadını kız arkadaşlarıyla birlikte çıkararak yorgunluk attı.

Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

YEŞİL BİKİNİSİYLE PLAJIN GÖZDESİ OLDU

Gün boyunca yakın dostlarıyla plajda keyifli vakit geçiren ve sık sık denize girerek serinleyen Duru Kınay, fit haliyle dikkat çekti. Tercih ettiği yeşil bikinisiyle plajın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kınay, güzelliğiyle dikkat çekti.

Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

ANNESİNE OLAN BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Duru Kınay'ı görenlerin en çok dikkatini çeken detay ise genç kızın ünlü annesi Emine Ün'e olan inanılmaz benzerliği oldu. Güzelliğini annesinden aldığı yorumları yapılan Kınay, sempatik tavırlarıyla takdir topladı.

Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

OYUNCU ÇİFTİN 5 YILLIK EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELDİ

Hatırlanacağı üzere, televizyon ekranlarının iki sevilen ve başarılı ismi Emre Kınay ile Emine Ün, 2003 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, evliliklerinin birinci yılında, 2004'te kızları Duru'yu kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı. İkilinin evliliği 2009 yılında dostça sona ermiş olsa da, her iki isim de kızları Duru için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Emre Kınay, Emine Ün, Magazin, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi - Son Dakika

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