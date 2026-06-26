Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü isimlerin çocukları da ebeveynleri kadar ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türk televizyonlarının sevilen oyuncuları Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızları Duru Kınay, yaz tatili rotasını popüler tatil beldesi Bodrum'a çevirdi.
Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu Ege'nin serin sularında alan 22 yaşındaki Duru Kınay, Bodrum Yalıkavak'taki lüks bir plajda objektiflere yansıdı. Genç isim, sıcak havanın ve denizin tadını kız arkadaşlarıyla birlikte çıkararak yorgunluk attı.
Gün boyunca yakın dostlarıyla plajda keyifli vakit geçiren ve sık sık denize girerek serinleyen Duru Kınay, fit haliyle dikkat çekti. Tercih ettiği yeşil bikinisiyle plajın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kınay, güzelliğiyle dikkat çekti.
Duru Kınay'ı görenlerin en çok dikkatini çeken detay ise genç kızın ünlü annesi Emine Ün'e olan inanılmaz benzerliği oldu. Güzelliğini annesinden aldığı yorumları yapılan Kınay, sempatik tavırlarıyla takdir topladı.
Hatırlanacağı üzere, televizyon ekranlarının iki sevilen ve başarılı ismi Emre Kınay ile Emine Ün, 2003 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, evliliklerinin birinci yılında, 2004'te kızları Duru'yu kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı. İkilinin evliliği 2009 yılında dostça sona ermiş olsa da, her iki isim de kızları Duru için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.
Son Dakika › Magazin › Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?