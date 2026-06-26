Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı - Son Dakika
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Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

26.06.2026 15:41
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Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde yapılan ilaçlama sonucu zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesi davasında karar çıktı. İlaçlama firması sahiplerine 18 yıl, otel sahibine 13 yıl ceza verildi.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, 4'ü tutuklu 6 sanık ile tarafların avukatları ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin yakınları katıldı.

İŞTE SANIKLARA VERİLEN CEZA

Böcek ailesinin konakladıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanıklardan Hakan Oğlak’ın 13 yıl 4 ay, sanıklar Serkan Kışı ve Zeki Kışı’nın 18 yıl, Doğan Cağferoğlu’nun 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın ve Rustemshea Batyrov hakkında ise beraat kararı verildi. 

Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

MÜTALAA 

Mahkeme heyeti başkanı, Cumhuriyet savcısının celse arasında davanın esasına ilişkin mütalaasını dosyaya sunduğunu bildirdi.

Savcının mütalaasında, Adli Tıp Kurumunun raporuna göre, ölenlerin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Mütalaada, DSS ilaçlama firması yetkilileri Zeki Kışı ve Serkan Kışı'nın yanlış kimyasal (alüminyum fosfit) kullandıkları, yetkisiz personel çalıştırdıkları ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işlem yaptıkları, biyosidal ürün uygulama yetkisi ile sertifikalarının da bulunmadığı ve izinsiz faaliyet gösterdikleri ifade edildi.

Firma çalışanı Doğan Caferoğlu'nun ilaçlama konusunda herhangi bir sertifikası olmamasına rağmen işlemi gerçekleştirdiği ve gerekli özeni göstermediği vurgulanan mütalaada, otel sahibi Hakan Oğlak'ın ise yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerle çalıştığı, uygun olmayan biyosidal ürünlerle ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaksızın ilaçlama faaliyetinin yürütülmesine onay verdiği, kimyasal risk içeren ilaçlama işlemi sırasında oteli tahliye etmeyip acil durum personeli bulundurmadığı ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud Dın Chıstı'nın olay anında resepsiyondaki görev yerini ilaçlama sebebiyle gelen kokudan rahatsız olarak terk ettiğine dikkatin çekildiği mütalaada, bu kişinin acil durum tahliyesini engelleyecek şekilde otelin dış kapılarını kilitli tuttuğu, ihmalkar ve tehlikeli davranışlar sergilediği ifade edildi.

Mütalaada, sanıklar Zeki ve Serkan Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud Dın Chıstı'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Rustemsha Batyrov hakkında ise ilaçlamada dahlinin olmaması, olay anında otelde bulunmaması ve görevini sanık Chıstı'ya devrettiği göz önüne alınarak, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi.

Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, Fatih'te 13 Kasım 2025'te yaşanan zehirlenme olayında Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek'in (3) zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği, aynı olaydan dolayı tedavi gören baba Servet Böcek'in de 17 Kasım 2025'te yaşamını yitirdiği kaydediliyor.

Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Maktullerin sağlık durumu nedeniyle beyanlarının alınamadığı, olayın ilk aşamada gıda zehirlenmesi sebebiyle olduğunun değerlendirildiği belirtilen iddianamede, mağdurların olay öncesi yemek yediği yerlerle ilgili olarak soruşturmanın genişletildiği, bu kapsamda mağdurların kokoreç, midye, lokum, unlu mamul yedikleri ve meşrubat içtikleri işletme sahiplerinin tespit edildiği aktarılıyor.

İddianamede, bu iş yerlerindeki ürünlerden alınan örneklerin İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildiği belirtiliyor.

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre kişilerin ölümünün kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği iddianamede yer alıyor.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaşanan olayda ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucunda gerçekleşmediği, bu nedenle dosyada adı geçen gıda işletmelerinin olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı vurgulanıyor.

Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Bilirkişi raporuna göre yanlış kimyasal (alüminyum fosfit) kullanılması, yetkisiz personel çalıştırılması ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işlem yapılması nedeniyle sertifikasız ve izinsiz faaliyet gösteren ilaçlama firması yetkilileri sanıklar Zeki Kışı ve Serkan Kışı'nın asli kusurlu oldukları kaydedilen iddianamede, ilaçlama firması çalışanı sanık Doğan Cağferoğlu'nun ilaçlama konusunda herhangi bir sertifikası, bilgisi ve deneyimi olmamasına rağmen işlemi gerçekleştirdiği için asli kusurlu olduğu ifade ediliyor.

İddianamede yer alan raporda, otelin sahibi sanık Hakan Oğlak ise yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerle çalışarak, uygun olmayan biyosidal ürünlerle, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaksızın ilaçlama faaliyetinin yürütülmesine onay verdiği, kimyasal risk içeren ilaçlama işlemi sırasında oteli tahliye etmeyip acil durum personeli bulundurmayarak konaklayanların can güvenliğini sağlama konusundaki özen yükümlülüğünü ağır biçimde ihlal ettiğinden asli kusurlu olarak gösteriliyor.

KAYNAK: İHA, AA

İstanbul, Almanya, Gündem, Güncel, Tatil, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Behzat Behzat:
    bir aile yok oldu verilen cezalar az. 0 0 Yanıtla
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