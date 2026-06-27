Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu - Son Dakika
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Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu

Galatasaray\'da tarihi karar: Salonda alkış koptu
27.06.2026 15:10
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Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetimin yetki istediği 11 projenin tamamı onaylandı. Başkan Dursun Özbek, kulübün "Türkiye'nin Bayern Münih'i" seviyesine ulaştığını söylerken, oylamaların ardından genel kurul üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda Dursun Özbek yönetiminin üyelerden yetki istediği 11 gündem maddesinin tamamı kabul edildi.

11 PROJEYE YEŞİL IŞIK

Genel kurulda; Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası, Aslantepe Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası ile Riva ve Büyükçekmece'deki arazilere ilişkin projeler onay aldı. Ayrıca Basketbol AŞ'nin kurulması ve Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı için de yönetime yetki verildi.

"TÜRKİYE'NİN BAYERN'İ"

Genel kurulda konuşan Başkan Dursun Özbek, kulübün önemli bir eşiğe geldiğini belirterek, "Herkes 'Galatasaray, Türkiye'nin Bayern Münih'i oldu.' diyor. Bu hepimizin, ortak gücümüzün eseri." ifadelerini kullandı. Özbek ayrıca Aslantepe Vadisi Projesi için, "Galatasaray'ın yüzyılının projesi." değerlendirmesinde bulundu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Tüm yetki taleplerinin kabul edilmesinin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, salondaki üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu
Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu

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Son Dakika Spor Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu - Son Dakika

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