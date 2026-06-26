İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı - Son Dakika
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İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

26.06.2026 17:26
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Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, 2026-27 sezonu öncesinde ilk transferini yaptı ve Kosovalı kanat oyuncusu Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından biri olan Amedspor, yeni sezon öncesindeki ilk transferini resmen gerçekleştirdi.

KRASNIQI, AMEDSPOR'DA

Amedspor, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı. Kulübün açıklamasında, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Krasniqi ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, ''Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, hücum hattında sağ açık pozisyonunda görev yapan Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Ermal Krasniqi’nin takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Ermal Krasniqi’ye Amedspor forması altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz.'' denildi. 

İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

POLONYA'DA FORMA GİYDİ

Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın formasını giymişti. Forma giydiği 33 maçta 3 gol atan Krasniqi, 2 de asist yaptı. 

İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

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