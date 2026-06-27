Bursaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında dikkat çeken bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlıların, daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique'nin transferi için Portekiz temsilcisi Alverca ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Record'un haberine göre Bursaspor, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşma kapsamında yeşil-beyazlı kulübün oyuncunun haklarının yüzde 70'ini alacağı öne sürüldü.
Lincoln Henrique'nin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Alverca formasıyla 32 resmi maça çıkan Lincoln Henrique, 2 gol atarken 6 da asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Lincoln Henrique Türkiye'ye geri dönüyor! Bursaspor transferi bitirdi - Son Dakika
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