Lincoln Henrique Türkiye\'ye geri dönüyor! Bursaspor transferi bitirdi

Bursaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında dikkat çeken bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlıların, daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique'nin transferi için Portekiz temsilcisi Alverca ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Record'un haberine göre Bursaspor, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşma kapsamında yeşil-beyazlı kulübün oyuncunun haklarının yüzde 70'ini alacağı öne sürüldü.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Lincoln Henrique'nin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.

SEZONU 8 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon Alverca formasıyla 32 resmi maça çıkan Lincoln Henrique, 2 gol atarken 6 da asist yaptı.