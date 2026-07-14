United Airlines’ta "Tişört" krizi: Filistin kökenli yolcu uçaktan indirilmekle tehdit edildi - Son Dakika
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United Airlines’ta "Tişört" krizi: Filistin kökenli yolcu uçaktan indirilmekle tehdit edildi

United Airlines’ta "Tişört" krizi: Filistin kökenli yolcu uçaktan indirilmekle tehdit edildi
14.07.2026 22:20
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ABD'de United Airlines ile seyahat eden Filistin kökenli Sam Saadeh, üzerinde "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir" yazan tişörtü nedeniyle uçaktan indirilme tehlikesi yaşadı. Uçuş görevlisinin tişörtü "rahatsız edici" bulması üzerine kıyafetini değiştirmek zorunda kalan yolcu, havayolu şirketini ABD Ulaştırma Bakanlığı'na şikayet etti. Olay, şirketin ucu açık kıyafet kurallarını tartışmaya açtı.

ABD’de United Havayolları ile seyahat eden Filistin kökenli Sam Saadeh, üzerinde "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir" yazan tişörtü nedeniyle uçaktan indirilme tehlikesi yaşadı. Uçuş görevlisinin tişörtü "rahatsız edici" bulması üzerine kıyafetini değiştirmek zorunda kalan yolcu, havayolu şirketini ABD Ulaştırma Bakanlığı'na şikayet etti.

"YA DEĞİŞTİRİRSİN, YA DA UÇAĞA BİNEMEZSİN"

Olay, 4 Haziran'da Atlanta'dan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere uçağa binen New Jersey sakini Sam Saadeh'in başından geçti. Saadeh, uçağın kalkışından hemen önce bir havayolu yetkilisinin yanına gelerek kendisini uçaktan indirdiğini ve tişörtünü değiştirmesini talep ettiğini söyledi.

Uğradığı muamele karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Saadeh, yetkiliyle arasında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Bana, 'Bak, uçuş görevlisi tişörtünüzü rahatsız edici buldu' dedi. Nedenini sorduğumda ise 'İşte seçenekleriniz: Ya tişörtünüzü değiştirirsiniz ya da bu uçağa binemezsiniz' yanıtını aldım."

United Airlines’ta

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Filistin kökenli olan Saadeh, üzerinde beyaz harflerle "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir" yazan siyah tişörtü, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla giydiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran ayında yayımladığı bir raporda, Ekim 2023'ten bu yana 20 binden fazla Filistinli çocuğun İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü tespit edilmiş, İsrail hükümeti ise bu raporu reddetmişti. Saadeh, tişörtünün siyasi bir duruştan ziyade evrensel bir insani mesaj taşıdığını savunarak, "Hangi milletten olursanız olun, bu tişört çocukları bombalamanın yanlış olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyor" dedi.

United Airlines’ta

İNDİĞİ HAVALİMANINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI 

Aşağılanmış hissetmesine rağmen uçuşu kaçırmamak için tişörtünü değiştirmeyi kabul eden Saadeh, Newark'a ulaştıktan sonra da havayolu temsilcilerinden tatmin edici bir yanıt alamadı.

New Jersey'deki United Airlines yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi anlatan yolcu, görevlinin kendisine sürekli "Bu tişörtün ne kadar rahatsız edici olduğunu görebiliyorsunuz, yıl 2026" dediğini, kendisinin ise buna karşılık "Çocukların bombalanmaması gerektiğini mi düşünüyorsunuz, yoksa bombalanmaları gerektiğini mi? Sizi rahatsız eden şey tam olarak ne?" sorusunu yönelttiğini ifade etti.

United Airlines’ta

ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDEKİ UCU AÇIK KURALLAR TARTIŞMA YARATTI

Konuya ilişkin PEOPLE dergisine açıklama yapan United Airlines sözcüsü, detay vermekten kaçınarak yalnızca, "Yolcu, gömleğini değiştirdikten sonra planlandığı gibi uçtu" ifadesini kullandı.

United Airlines'ın resmi Taşıma Sözleşmesi'nde, şirketin "kıyafetleri müstehcen, ahlaksız veya rahatsız edici olan" yolcuları taşımayı reddetme hakkı bulunuyor. Ancak sözleşmede, "rahatsız edici" ifadesinin sınırlarının neye göre çizildiği ve ne tür kıyafetlerin bu kapsama girdiğine dair net bir açıklama yer almıyor.

Yaşadığı ayrımcılık sonrası hakkını arayacağını belirten Sam Saadeh, avukatlarıyla görüştüğünü ve ABD Ulaştırma Bakanlığı'na resmi şikayette bulunduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, ulaştırma bakanlığı, United Airlines, Filistin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD United Airlines’ta 'Tişört' krizi: Filistin kökenli yolcu uçaktan indirilmekle tehdit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: United Airlines’ta "Tişört" krizi: Filistin kökenli yolcu uçaktan indirilmekle tehdit edildi - Son Dakika
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