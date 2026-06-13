Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi - Son Dakika
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Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi

Avustralya\'dan Türkiye\'yi kızdıran sözler! Milli Takım\'dan anında yanıt geldi
13.06.2026 11:43
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Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın ilk rakibi Avustralya'dan gelen açıklamalar tansiyonu yükseltti. Avustralyalı isimlerin Türkiye üzerindeki baskıya vurgu yapan sözlerine İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken cevaplar geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile karşılaşacak Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic ve savunma oyuncusu Milos Degenek'in açıklamaları dikkat çekti.

Popovic, futbol kamuoyunun favori olarak Türkiye'yi gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz dışında neredeyse kimse bize şans vermiyor. Birçok kişi Türkiye'nin kazanacağını düşünüyor. Biz de sahada bunun aksini göstermek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE BASKI VAR"

Avustralyalı futbolcu Milos Degenek ise Dünya Kupası tecrübesine vurgu yaptı. Degenek, "Türk oyuncuların hiçbiri daha önce Dünya Kupası tecrübesi yaşamadı. Bizde bunu yaşayan 9 oyuncu var. Ayrıca üzerlerinde büyük bir baskı var çünkü 2002'den beri Dünya Kupası'na katılamadılar." dedi.

Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'dan anında yanıt geldi

İSMAİL YÜKSEK: BUNLAR BANA KOMİK GELİYOR

Avustralya cephesinden gelen açıklamalara ilk yanıt İsmail Yüksek'ten geldi. Milli futbolcu, "Avustralya tarafından yapılan açıklamaları gördük. Sanırım bizi baskı altına almaya çalışıyorlar ama bunlar bana oldukça komik geliyor. Türkiye'deki baskı ortamını bilmedikleri çok açık. Bu tür açıklamalar bizi etkilemez." ifadelerini kullandı.

Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi

HAKAN ÇALHANOĞLU: ONLAR ÖYLE DÜŞÜNSÜN

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise takımın tamamen maça odaklandığını söyledi. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirten tecrübeli futbolcu, herkesin maça hazır olduğunu vurguladı. Avustralya'nın "daha deneyimliyiz" sözlerine de değinen Çalhanoğlu, "Onlar öyle düşünsün. Kendi gücümüzü biliyoruz. Sahada bunu göstermek istiyoruz." dedi.

Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi

GÖZLER SAHAYA ÇEVRİLDİ

Karşılıklı açıklamalarla başlayan söz düellosunun ardından gözler artık sahaya çevrildi. A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yı mağlup ederek hem turnuvaya galibiyetle başlamayı hem de rakibine sahada yanıt vermeyi hedefliyor.

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Son Dakika Dünya Kupası Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhammet Hayri Muhammet Hayri:
    siz malmısınız neden muhatap oluyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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