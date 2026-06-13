Avustralya\'dan Türkiye\'yi kızdıran sözler! Milli Takım\'dan anında yanıt geldi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile karşılaşacak Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic ve savunma oyuncusu Milos Degenek'in açıklamaları dikkat çekti.

Popovic, futbol kamuoyunun favori olarak Türkiye'yi gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz dışında neredeyse kimse bize şans vermiyor. Birçok kişi Türkiye'nin kazanacağını düşünüyor. Biz de sahada bunun aksini göstermek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE BASKI VAR"

Avustralyalı futbolcu Milos Degenek ise Dünya Kupası tecrübesine vurgu yaptı. Degenek, "Türk oyuncuların hiçbiri daha önce Dünya Kupası tecrübesi yaşamadı. Bizde bunu yaşayan 9 oyuncu var. Ayrıca üzerlerinde büyük bir baskı var çünkü 2002'den beri Dünya Kupası'na katılamadılar." dedi.

İSMAİL YÜKSEK: BUNLAR BANA KOMİK GELİYOR

Avustralya cephesinden gelen açıklamalara ilk yanıt İsmail Yüksek'ten geldi. Milli futbolcu, "Avustralya tarafından yapılan açıklamaları gördük. Sanırım bizi baskı altına almaya çalışıyorlar ama bunlar bana oldukça komik geliyor. Türkiye'deki baskı ortamını bilmedikleri çok açık. Bu tür açıklamalar bizi etkilemez." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: ONLAR ÖYLE DÜŞÜNSÜN

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise takımın tamamen maça odaklandığını söyledi. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirten tecrübeli futbolcu, herkesin maça hazır olduğunu vurguladı. Avustralya'nın "daha deneyimliyiz" sözlerine de değinen Çalhanoğlu, "Onlar öyle düşünsün. Kendi gücümüzü biliyoruz. Sahada bunu göstermek istiyoruz." dedi.

GÖZLER SAHAYA ÇEVRİLDİ

Karşılıklı açıklamalarla başlayan söz düellosunun ardından gözler artık sahaya çevrildi. A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yı mağlup ederek hem turnuvaya galibiyetle başlamayı hem de rakibine sahada yanıt vermeyi hedefliyor.