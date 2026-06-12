Belediye, Tazminat Borcuyla İcra Takibi Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye, Tazminat Borcuyla İcra Takibi Başlattı

Belediye, Tazminat Borcuyla İcra Takibi Başlattı
12.06.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de engelli kalan Hatice Kübra Bayhan'ın ailesi, belediyeden 3.3 Milyon TL borçlandı.

NİĞDE'de henüz 1,5 yaşındayken belediyenin süs havuzuna düşerek engelli kalan Hatice Kübra Bayhan'ın ailesi açtığı davada 1 milyon 670 bin TL tazminat kazandı. Parayı ödeyen Niğde Belediyesi, kararı üst mahkemeye taşıdı. Yargılama devam ederken küçük kız hayatını kaybedince, mahkeme aileye ödenen bakım parasının miktarını düştürdü. Danıştay kararı onayınca belediyeye faiziyle birlikte 3 milyon 300 bin TL ödeme yapmakla karşı karşıya kalan aile hakkında icra takibi başlatıldı.

Hatice Kübra Bayhan, 2012 yılında 1,5 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği parkta gözden kayboldu. Çocuklarını arayan aile, içi su dolu ve etrafında korkuluk olmayan süs havuzunda hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Bayhan'a müdahale etti. Uzun süre oksijensiz kaldığı belirlenen Bayhan hastaneye kaldırıldı ancak fiziksel engelli kaldı.

Bayhan ailesi, süs havuzunda güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle belediye hakkında dava açtı. 4 yıl süren yargılamada Bayhan ailesine 60 yıllık bakım parası olarak 1 milyon 670 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi. Belediye tarafından aileye tazminat tutarı ödendi. Hatice Kübra Bayhan, 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Belediye, Bayhan'ın ölümü üzerine bu rakama itiraz etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi, ailenin 800 bin TL'lik tazminat farkının belediyeye ödenmesine hükmetti. Ailenin itiraz ettiği karar, Danıştay tarafından onandı. 2026 yılında yapılan yeniden hesaplamayla, aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu aile üyeleri, belediyeye faiziyle birlikte 3 milyon 300 bin TL borçlandı. Aile üyeleri hakkında icra takibi başlatıldı. Asgari ücretle geçim mücadelesi verdiğini dile getiren baba Ramazan Bayhan bu parayı ödeyemeyeceğini belirterek belediye yetkilileriyle görüştü ancak görevliler, mahkeme kararına karşı gelerek alacaklarından vazgeçemeyeceklerini belirtip bu paranın ödenmesini istedi.

'16 YAŞINDAKİ KIZIMIN BİLE GELECEĞİ HACZEDİLDİ'

Yıllardır çok büyük acılar çektiklerini dile getiren Ramazan Bayhan, "Kızımın tedavi sürecinde Türkiye'nin her yerinde gitmediğimiz hastane kalmadı. Kızım biraz iyileşiyordu, eve geliyorduk, makinelere tekrar bağlıyorduk, ses çıkmıyordu kızımdan. Bir yerinin ağrıdığını bile söyleyemiyordu. Biz çaresizdik, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yüreğimiz o şekilde yanıyordu. Belediye bize de bir destek vermedi. Bunu kabullenmiştik ancak yıllar sonra icra yazısıyla yıkıldık. Hem bana hem eşime hem de 16 yaşındaki çocuğumuza haciz göndermişler. Belediyeye gittim, görüşme sağladım. Çok ağır bedel ödediğimi, evlat kaybettiğimi söyledim ama 'Yapacak bir şeyimiz yok' dediler. 16 yaşındaki kızımın bile geleceği haczedildi" dedi. Anne Dilek Bayhan da bu parayı ödeyemeyeceklerini anlattı.

'MECLİS KARARIYLA KAMU ALACAĞINDAN VAZGEÇEBİLİR'

Ailenin avukatı Önder Gündoğdu ise belediyenin isterse meclis kararıyla kamu alacağından vazgeçebileceğine dikkat çekti.

'UYGUN ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME İMKANI SUNDUK'

Niğde Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise dava sürecinin aile tarafından maddi ve manevi tazminat talebiyle başlatıldığı, sürecin bağımsız mahkemelerin kararları istikametinde ilerlediği ve belediyenin bu konuda kişisel ya da idari bir tasarrufunun bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, mahkemenin ilk etapta Kübra Bayhan'ın uzun yıllar yaşayacağı varsayımıyla bakım ve destek tazminatına hükmettiği, ancak Kübra Bayhan'ın dava kesinleşmeden yaşamını yitirmesi nedeniyle üst mahkemenin tazminat miktarında indirime gittiği anlatıldı. Bu nedenle oluşan farkın geri tahsil edilmesinin belediyenin tercihi değil, kesinleşen yargı kararlarının uygulanmasından kaynaklanan yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, hiçbir kamu kurumunun kesinleşmiş bir mahkeme kararını uygulamama yetkisinin bulunmadığı belirtilerek, aileye zorluk çıkarmak yerine kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde en uygun ödeme ve taksitlendirme imkanlarının sunulduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Danıştay, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye, Tazminat Borcuyla İcra Takibi Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Antalya’da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı
Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı
Alanya’da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Ankara’da 3 ton sahte deterjan ele geçildi Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi
Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid’e getiriyor Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor

16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
16:04
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oldu Ünlü isim göreve geliyor
Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oldu! Ünlü isim göreve geliyor
15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye çok konuşulacak benzetme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme
15:40
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika Dünya Kupası’nda bir ilk
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 16:59:00. #7.12#
SON DAKİKA: Belediye, Tazminat Borcuyla İcra Takibi Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.