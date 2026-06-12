Meksika\'dan Dünya Kupası\'na görkemli başlangıç

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mexico City'de oynanan mücadeleyi Meksika, 2-0'lık skorla kazandı.

MEKSİKA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti. Meksika, her iki yarıda da birer gol bularak mücadeleyi kazandı.

MÜCADELEDE TAM 3 KIRMIZI KART

Güney Afrika'da Yaya Sithole 50 dakikada, Themba Zwane ise 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Meksika'da ise Cesar Montes, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

3 PUANIN SAHİBİ MEKSİKA

Bu sonuçla birlikte Meksika, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Güney Afrika ise ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında Meksika, Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika, Çekya ile karşı karşıya gelecek.