Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

Meksika\'dan Dünya Kupası\'na görkemli başlangıç
12.06.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mexico City'de oynanan mücadeleyi Meksika, 2-0'lık skorla kazandı.

MEKSİKA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti. Meksika, her iki yarıda da birer gol bularak mücadeleyi kazandı. 

Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

MÜCADELEDE TAM 3 KIRMIZI KART

Güney Afrika'da Yaya Sithole 50 dakikada, Themba Zwane ise 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Meksika'da ise Cesar Montes, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

3 PUANIN SAHİBİ MEKSİKA 

Bu sonuçla birlikte Meksika, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Güney Afrika ise ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında Meksika, Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika, Çekya ile karşı karşıya gelecek. 

Güney Afrika, Dünya Kupası, Futbol, Sonora, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yurtman Serkan Yurtman:
    meksika'nın bu başarılı başlangıçı gelecek maçları da nasıl götüreceği önemli çünkü turnuvanın ilerleyen aşamalarında karşılaşacağı takımlar çok daha güçlü olacaktır 0 0 Yanıtla
  • Şerafettin Yesil Şerafettin Yesil:
    açılış maçı olması sebebiyle biraz fazla hype yapılmış gibi ama sonuç normal zaten meksika'nın daha iyi takım olması beklenen birşey. güney afrika'nın kırmızı kartlar alması da oyunu bitirmesi acayip tabii. 0 0 Yanıtla
  • Berker Guvenc Berker Guvenc:
    meksika iyi oynadı da güney afrika da fazla disiplinsiz oynadı 3 kart çıkması garip değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

23:22
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 00:15:23. #7.12#
SON DAKİKA: Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.