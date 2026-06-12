Veracruz'da Gazeteci Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika
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Veracruz'da Gazeteci Silahlı Saldırıda Öldürüldü

12.06.2026 05:16
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Meksika'nın Veracruz eyaletinde gazeteci Lopez Valdez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan bir gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, polis ve adliye haberleri üzerine çalışan gazeteci Lopez Valdez, Poza Rica kentinin Colonia Cazones Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Valdez'in çalıştığı gazetenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Lopez Valdez, bu sabah erken saatlerde Poza Rica'da aracıyla seyir halindeyken silahlı kişiler tarafından önü kesilerek saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Gazete yönetimi, yaptığı açıklamada, "Vanguardia de Veracruz muhabiri için Gazetecileri Koruma ve Destekleme Eyalet Komisyonundan (CEAPP) adalet talep ediyoruz. Bu cinayet cezasız kalmamalıdır." ifadesi kullandı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Meksika'da Veracruz eyaleti, gazetecilere yönelik saldırıların sık yaşandığı ve basın mensupları açısından en riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, gazetecilik faaliyetleri açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri kabul edilen Meksika'da, 1994 yılından bu yana 150'den fazla basın çalışanı öldürüldü.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Sonora, Şiddet, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veracruz'da Gazeteci Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Refik Sarı Refik Sarı:
    aileler için kabus gibi bir durum tabii ki çocuklarını bu işe göndermek isteyecek insan yok 0 0 Yanıtla
  • Nevin Ustundag Nevin Ustundag:
    çok üzücü bir gelişme bu haberi okuyunca insanın yüreği sızlıyor bir taraftan gazetecilerin bu kadar tehlikeli bir ortamda çalışması düşündürücü diğer taraftan bu gençler ve çocuklar büyüyüp bu meslekleri seçerse nasıl koruyacağız onları bilemiyorum 0 0 Yanıtla
  • Sibel Şahin Sibel Şahin:
    bu kadarı da fazla artık yahu bir gazeteci daha gitti ne zaman bunlara dur diyeceğiz herkes aynı şeyi konuşuo ama hiçbir şey değişmiyo 0 0 Yanıtla
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