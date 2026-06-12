Dorukhan Büyükışık Davasında 26. Tutuklama

Levent Akyüz:

ben de çocukluk arkadaşlarımdan biri bu tür bir olay yaşamıştı çok uzun yıllar sonra tekrar açılması ve şüphelilerin bulunması baya bir meselenin çözülmesi demek aslında adalete bir adım atılmış oluyor diyebilirim yapılan bu çalışmaları desteklemek lazım