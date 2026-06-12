Dorukhan Büyükışık Davasında 26. Tutuklama - Son Dakika
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Dorukhan Büyükışık Davasında 26. Tutuklama

12.06.2026 00:13
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Narlıdere'deki cinayet soruşturmasında son şüpheli İbrahim K. Edirne'de yakalanarak tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan son firari şüpheli İbrahim K., tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dorukhan Büyükışık'ın 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki Bulut Orman Evleri İnşaatı mevkisinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlarından oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda daha sonra yakalanan şüphelilerle birlikte dosyada yakalanan şüpheli sayısı 25'e ulaştı.

Gözaltına alınan 25 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken aranan son firari şüpheli İbrahim K. de Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylece Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükselmiş oldu.

Kaynak: ANKA

Narlıdere, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Edirne, Güncel, İzmir, Yerel, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dorukhan Büyükışık Davasında 26. Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evrim Aytop Evrim Aytop:
    allah rahmet eylesin bu gence bunu yapanlar cezaını bulmuş tamam fakat insanlar neden böyle yapabiliyo anlayamıyorum toplum ahlakı yok oldu gerçekten kötü günler yaşıyoruz şu zamanda güvenlik yok artık nereye gitmemiz lazım bilmiyorum 0 0 Yanıtla
  • Osman Aslan Osman Aslan:
    yok artık 26 kişi tutuklansın ne fark eder yine bi şey olmayacak sonunda para cezası öderler falan işte her zaman böyle oluyo vatandaş çekiyo 0 0 Yanıtla
  • Levent Akyüz Levent Akyüz:
    ben de çocukluk arkadaşlarımdan biri bu tür bir olay yaşamıştı çok uzun yıllar sonra tekrar açılması ve şüphelilerin bulunması baya bir meselenin çözülmesi demek aslında adalete bir adım atılmış oluyor diyebilirim yapılan bu çalışmaları desteklemek lazım 0 0 Yanıtla
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